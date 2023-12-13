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СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2023
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14:17 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zrk-1915527973.html
СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot
СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot
На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, сообщает Politico со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:17
2023-12-13T14:17
политика
в мире
украина
киев
сша
денис мантуров
владимир зеленский
politico
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, сообщает Politico со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.&quot;По словам Зеленского, все украинские системы Patriot были размещены только вокруг Киева для защиты столицы &lt;...&gt;. Президент Украины не стал говорить, сколько их в распоряжении военных – Зеленский лишь сказал, что &quot;небольшое количество&quot;&quot;, — говорится в материале.Журналисты добавили, что украинский политик хотел бы, чтобы США предоставили больше системы ПВО для защиты других городов, таких как Херсон или Одесса.Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20231213/naemniki-1915489144.html
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политика, в мире, украина, киев, сша, денис мантуров, владимир зеленский, politico
Политика, В мире, Украина, Киев, США, Денис Мантуров, Владимир Зеленский, Politico
СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot

Зеленский: на Украине ЗРК Patriot хватает только на защиту Киева

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, сообщает Politico со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского.
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"По словам Зеленского, все украинские системы Patriot были размещены только вокруг Киева для защиты столицы <...>. Президент Украины не стал говорить, сколько их в распоряжении военных – Зеленский лишь сказал, что "небольшое количество"", — говорится в материале.

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Журналисты добавили, что украинский политик хотел бы, чтобы США предоставили больше системы ПВО для защиты других городов, таких как Херсон или Одесса.
Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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