https://ria.ru/20231213/zrk-1915527973.html

СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot

СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: Зеленский раскрыл неприятную правду о ЗРК Patriot

На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, сообщает Politico со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Украине ЗРК Patriot хватает лишь для защиты Киева, сообщает Politico со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского."По словам Зеленского, все украинские системы Patriot были размещены только вокруг Киева для защиты столицы <...>. Президент Украины не стал говорить, сколько их в распоряжении военных – Зеленский лишь сказал, что "небольшое количество"", — говорится в материале.Журналисты добавили, что украинский политик хотел бы, чтобы США предоставили больше системы ПВО для защиты других городов, таких как Херсон или Одесса.Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20231213/naemniki-1915489144.html

https://ria.ru/20231213/peremena-1915470185.html

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киев

сша

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политика, в мире, украина, киев, сша, денис мантуров, владимир зеленский, politico