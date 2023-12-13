https://ria.ru/20231213/zayavka-1915632694.html
Стартовал прием заявок на KazanForum 2024
Стартовал прием заявок на KazanForum 2024 - РИА Новости, 13.12.2023
Стартовал прием заявок на KazanForum 2024
Началась регистрация участников на XV Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum 2024", сообщает оргкомитет форума. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:59
2023-12-13T19:59
2023-12-13T19:59
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Началась регистрация участников на XV Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum 2024", сообщает оргкомитет форума. "Начался прием заявок на участие в юбилейном XV Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum 2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках предстоящего форума запланированы традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", международный форум торгово-промышленных палат, выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды и другие мероприятия. "Международный экономический форум России и стран ОИС – это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы", - сказал глава Татарстана, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов. В 2023 году участниками форума стали более 16 тысяч человек из 80 стран: стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. На полях KazanForum было проведено рекордное количество мероприятий – около 200. Их результатом стало заключение свыше 130 соглашений. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20231213/tatarstan-1915497773.html
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россия, республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Началась регистрация участников на XV Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum 2024", сообщает оргкомитет форума.
"Начался прием заявок на участие в юбилейном XV Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum 2024", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках предстоящего форума запланированы традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", международный форум торгово-промышленных палат, выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды и другие мероприятия.
"Международный экономический форум России и стран ОИС – это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы", - сказал глава Татарстана, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.
В 2023 году участниками форума стали более 16 тысяч человек из 80 стран: стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. На полях KazanForum было проведено рекордное количество мероприятий – около 200. Их результатом стало заключение свыше 130 соглашений.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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