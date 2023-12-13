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Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС - РИА Новости, 13.12.2023
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12:59 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zakon-1915504467.html
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:59
2023-12-13T12:59
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евросоюз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС. Законопроект был внесен в Госдуму кабмином. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить. Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, сообщили авторы инициативы. В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы.
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госдума рф, евросоюз, россия
Госдума РФ, Евросоюз, Россия
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС

ГД приняла закон об отмене льготных виз для ряда категорий граждан стран ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС.
Законопроект был внесен в Госдуму кабмином. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить.
Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, сообщили авторы инициативы.
В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы.
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