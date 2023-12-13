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Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС - РИА Новости, 13.12.2023
Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:59
2023-12-13T12:59
2023-12-13T12:59
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС. Законопроект был внесен в Госдуму кабмином. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить. Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, сообщили авторы инициативы. В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы.
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Госдума приняла закон об отмене льготных виз для некоторых граждан стран ЕС
ГД приняла закон об отмене льготных виз для ряда категорий граждан стран ЕС
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран ЕС.
Законопроект был внесен в Госдуму кабмином. В Соглашении между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций и члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить.
Проект федерального закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, власти которых в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с РФ о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов, сообщили авторы инициативы.
В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 889 "Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий", на практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов США, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается авторами инициативы.
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