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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в среду в южном украинском городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T21:29
2023-12-13T21:29
2023-12-13T21:29
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в южном украинском городе Одесса на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщается о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Страна.ua, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги