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ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве
ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве
ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 6,3 миллиарда рублей с компанией PIONEER с целью рефинансирования кредита "Альфа-Банка", выданного для покупки... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:39
2023-12-13T15:39
2023-12-13T15:39
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МОСКВа, 13 дек - РИА Новости. ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 6,3 миллиарда рублей с компанией PIONEER с целью рефинансирования кредита "Альфа-Банка", выданного для покупки земельного участка на 2-м Донском проезде в Москве для строительства жилого комплекса общей площадью 68,66 тысячи квадратных метров, сообщил банк. "ВТБ работает на рынке финансирования недвижимости в течение многих лет. Накопленный опыт дает возможность нашей команде находить уникальные решения и реализовывать сложные сделки, которые учитывают особенности каждого партнера, его потребности и текущую ситуацию на рынке. История нашего успешного сотрудничества с компанией PIONEER дает уверенность в том, что совместные усилия позволят нам реализовать и этот амбициозный проект", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Романа Антощенкова. Как отметил генеральный директор компании PIONEER Алексей Мирошников, в ближайшей перспективе, после получения разрешения на строительство объекта, планируется открытие проектного финансирования.
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ВТБ, Москва, Альфа-банк, Рефинансирование, Кредиты, Девелоперы