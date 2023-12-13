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ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
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15:39 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vtb-1915553218.html
ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве
ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве - РИА Новости, 13.12.2023
ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве
ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 6,3 миллиарда рублей с компанией PIONEER с целью рефинансирования кредита "Альфа-Банка", выданного для покупки... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:39
2023-12-13T15:39
втб
москва
альфа-банк
рефинансирование
кредиты
девелоперы
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МОСКВа, 13 дек - РИА Новости. ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 6,3 миллиарда рублей с компанией PIONEER с целью рефинансирования кредита "Альфа-Банка", выданного для покупки земельного участка на 2-м Донском проезде в Москве для строительства жилого комплекса общей площадью 68,66 тысячи квадратных метров, сообщил банк. "ВТБ работает на рынке финансирования недвижимости в течение многих лет. Накопленный опыт дает возможность нашей команде находить уникальные решения и реализовывать сложные сделки, которые учитывают особенности каждого партнера, его потребности и текущую ситуацию на рынке. История нашего успешного сотрудничества с компанией PIONEER дает уверенность в том, что совместные усилия позволят нам реализовать и этот амбициозный проект", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Романа Антощенкова. Как отметил генеральный директор компании PIONEER Алексей Мирошников, в ближайшей перспективе, после получения разрешения на строительство объекта, планируется открытие проектного финансирования.
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втб, москва, альфа-банк, рефинансирование, кредиты, девелоперы
ВТБ, Москва, Альфа-банк, Рефинансирование, Кредиты, Девелоперы

ВТБ выдал девелоперу PIONEER кредит на строительство ЖК в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВа, 13 дек - РИА Новости. ВТБ заключил кредитное соглашение на сумму 6,3 миллиарда рублей с компанией PIONEER с целью рефинансирования кредита "Альфа-Банка", выданного для покупки земельного участка на 2-м Донском проезде в Москве для строительства жилого комплекса общей площадью 68,66 тысячи квадратных метров, сообщил банк.
"ВТБ работает на рынке финансирования недвижимости в течение многих лет. Накопленный опыт дает возможность нашей команде находить уникальные решения и реализовывать сложные сделки, которые учитывают особенности каждого партнера, его потребности и текущую ситуацию на рынке. История нашего успешного сотрудничества с компанией PIONEER дает уверенность в том, что совместные усилия позволят нам реализовать и этот амбициозный проект", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Романа Антощенкова.
Как отметил генеральный директор компании PIONEER Алексей Мирошников, в ближайшей перспективе, после получения разрешения на строительство объекта, планируется открытие проектного финансирования.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
ВТБ профинансирует на 4,9 млрд рублей третью очередь ЖК в Петербурге
15 ноября, 12:50
 
ВТБМоскваАльфа-банкРефинансированиеКредитыДевелоперы
 
 
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