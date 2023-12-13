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Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН Ближний Восток - РИА Новости, 13.12.2023
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18:25 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vostok-1915604050.html
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН Ближний Восток
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН Ближний Восток - РИА Новости, 13.12.2023
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН Ближний Восток
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:25
2023-12-13T18:25
в мире
россия
сирия
сергей вершинин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке в контексте эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, а также вопросы нормализации ситуации в САР, сообщили в российском дипведомстве. "Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии, в том числе в контексте беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждена востребованность согласованных многосторонних усилий, нацеленных на снижение напряженности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве добавили, что стороны обсудили перспективы возобновления работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса, "осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН". "Рассмотрены также задачи нормализации социально-экономической ситуации в САР под углом негативного влияния односторонних санкций, критического недофинансирования деятельности ООН в стране, необходимости оказания гумпомощи всем нуждающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, россия, сирия, сергей вершинин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Сирия, Сергей Вершинин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником генсека ООН Ближний Восток

МИД: Вершинин и спецпосланник генсека ООН обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном меры по снижению напряженности на Ближнем Востоке в контексте эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, а также вопросы нормализации ситуации в САР, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии, в том числе в контексте беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждена востребованность согласованных многосторонних усилий, нацеленных на снижение напряженности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипломатическом ведомстве добавили, что стороны обсудили перспективы возобновления работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса, "осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН".
"Рассмотрены также задачи нормализации социально-экономической ситуации в САР под углом негативного влияния односторонних санкций, критического недофинансирования деятельности ООН в стране, необходимости оказания гумпомощи всем нуждающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий", - подчеркнули в МИД РФ.
 
В миреРоссияСирияСергей ВершининОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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