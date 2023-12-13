https://ria.ru/20231213/voennye-1915543984.html
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных - РИА Новости, 13.12.2023
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:09
2023-12-13T15:09
2023-12-13T15:22
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян."Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения", - написал Пашинян на своей странице в соцсетях.По его словам, сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернутся к родственникам. На своей странице он опубликовал список вернувшихся военных.
https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
Пашинян: Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
"Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения", - написал Пашинян на своей странице в соцсетях.
По его словам, сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернутся к родственникам. На своей странице он опубликовал список вернувшихся военных.
В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне