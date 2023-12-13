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Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных - РИА Новости, 13.12.2023
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15:09 13.12.2023 (обновлено: 15:22 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/voennye-1915543984.html
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных - РИА Новости, 13.12.2023
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных
Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:09
2023-12-13T15:22
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян."Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения", - написал Пашинян на своей странице в соцсетях.По его словам, сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернутся к родственникам. На своей странице он опубликовал список вернувшихся военных.
https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных

Пашинян: Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.
"Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения", - написал Пашинян на своей странице в соцсетях.
По его словам, сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернутся к родственникам. На своей странице он опубликовал список вернувшихся военных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне
20 ноября, 12:41
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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