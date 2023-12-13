https://ria.ru/20231213/voennye-1915543984.html

Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных

Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных - РИА Новости, 13.12.2023

Пашинян сообщил, что Азербайджан отдал Армении 32 военнопленных

Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:09

2023-12-13T15:09

2023-12-13T15:22

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан передал Армении 32 военнопленных, сообщил армянский премьер Никол Пашинян."Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения", - написал Пашинян на своей странице в соцсетях.По его словам, сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернутся к родственникам. На своей странице он опубликовал список вернувшихся военных.

https://ria.ru/20231120/pashinyan-1910541803.html

азербайджан

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе