https://ria.ru/20231213/tusk-1915636537.html

Туск оценил расхождения Венгрии и других стран ЕС по украинскому вопросу

Туск оценил расхождения Венгрии и других стран ЕС по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.12.2023

Туск оценил расхождения Венгрии и других стран ЕС по украинскому вопросу

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "пропастью" расхождения Венгрии и других стран ЕС по вопросу помощи Украине. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:29

2023-12-13T20:29

2023-12-13T20:30

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "пропастью" расхождения Венгрии и других стран ЕС по вопросу помощи Украине. "Это действительно пропасть", - сказал Туск журналистам, прибыв в Брюссель на саммит "Европейский союз - Западные Балканы", отвечая на вопрос "каким образом можно соединить 26 стран ЕС и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана" по украинскому вопросу. "Я буду стараться найти может какой-то новый ключ для того, чтобы убедить господина Орбана. Вы знаете, и я знаю, что господин премьер Орбан является необычайно прагматичным политиком. Я не знаю, является ли комплиментом то, что так много людей в Брюсселе ожидают, что я смогу убедить Виктора Орбана. Может быть, что несмотря на нашу многолетнюю дружбу, а позже многолетнее сотрудничество, а позже многолетних различий во мнениях, я имею серьезные аргументы в переговорах на тему Украины, но я также сегодня не уверен, что являюсь человеком, которого Виктор Орбан послушает охотнее всего", - заявил польский премьер. Венгрия накануне саммита 14-15 декабря блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год. Кроме того, Будапешт категорически не согласен на начало переговоров с Киевом о членстве Украины в ЕС, предлагая даже не выносить этот вопрос на саммит, а вернуться к нему "через 5-10 лет" после выработки новой стратегии отношений с Украиной. В кулуарах европейских институтов поговаривают, что эту позицию Будапешта по Украине "негласно" поддерживает и ряд других стран Евросоюза. Венгрия также предлагает Киеву прежде, чем обсуждать будущее финансирование, отчитаться за уже потраченные за последние 1,5 года европейские деньги, а это, по оценке главы Евросовета Шарля Мишеля, 83 миллиарда евро.

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