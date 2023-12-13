https://ria.ru/20231213/turisty-1915637677.html
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:40
2023-12-13T20:40
2023-12-13T20:40
туризм
рамзан кадыров
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о неподобающем виде туристов, которые приезжают в республику. "Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. От того, что они <…> берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба. <…> Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он гражданин, патриот своего народа, он должен подружится с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан. Объяснить им обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, кто к туристам придирается, мы будем наказывать" - сказал Кадыров. Он напомнил, что Чечня субъект светского государства. "Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой",- добавил Кадыров.
https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_54836989c0c68a1133d33bab948f4139.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, новости - туризм
Туризм, Рамзан Кадыров, Новости - Туризм
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Кадыров: придирающихся к туристам в Чечне будут наказывать
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать.
Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о неподобающем виде туристов, которые приезжают в республику.
"Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. От того, что они <…> берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба. <…> Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он гражданин, патриот своего народа, он должен подружится с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан. Объяснить им обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, кто к туристам придирается, мы будем наказывать" - сказал Кадыров.
Он напомнил, что Чечня субъект светского государства.
"Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой",- добавил Кадыров.
Эксперты рассказали о ценах и спросе на новогодние туры на Северный Кавказ