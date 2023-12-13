https://ria.ru/20231213/turisty-1915637677.html

Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне

Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:40

2023-12-13T20:40

2023-12-13T20:40

туризм

рамзан кадыров

новости - туризм

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о неподобающем виде туристов, которые приезжают в республику. "Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. От того, что они <…> берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба. <…> Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он гражданин, патриот своего народа, он должен подружится с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан. Объяснить им обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, кто к туристам придирается, мы будем наказывать" - сказал Кадыров. Он напомнил, что Чечня субъект светского государства. "Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой",- добавил Кадыров.

https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html

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рамзан кадыров, новости - туризм