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Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
20:40 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/turisty-1915637677.html
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:40
2023-12-13T20:40
туризм
рамзан кадыров
новости - туризм
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о неподобающем виде туристов, которые приезжают в республику. "Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. От того, что они &lt;…&gt; берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба. &lt;…&gt; Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он гражданин, патриот своего народа, он должен подружится с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан. Объяснить им обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, кто к туристам придирается, мы будем наказывать" - сказал Кадыров. Он напомнил, что Чечня субъект светского государства. "Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой",- добавил Кадыров.
https://ria.ru/20231206/kavkaz-1914118654.html
РИА Новости
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рамзан кадыров, новости - туризм
Туризм, Рамзан Кадыров, Новости - Туризм
Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в Чечне

Кадыров: придирающихся к туристам в Чечне будут наказывать

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не позволит ущемлять туристов в республике, а тех, кто к ним придирается будут наказывать.
Об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос о неподобающем виде туристов, которые приезжают в республику.
"Я не видел ни одного туриста, одетого неподобающе. От того, что они <…> берутся за руки или ходят в брюках, не наносит нам какого-либо ущерба. <…> Туристов мы не позволим ущемлять. Наоборот, если он гражданин, патриот своего народа, он должен подружится с тем, кто является гостем в его республике. Пригласить их домой, в ресторан. Объяснить им обычаи, традиции. По-человечески относиться к туристам. И если будет момент, кто к туристам придирается, мы будем наказывать" - сказал Кадыров.
Он напомнил, что Чечня субъект светского государства.
"Мы живем в светском государстве. В исламских государствах мусульмане вообще ходят, взявшись за руки. Это могут быть муж с женой, брат с сестрой",- добавил Кадыров.
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