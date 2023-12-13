https://ria.ru/20231213/tatarstan-1915497773.html
Татарстан планирует продолжить участие в программе "Дороги Победы"
Татарстан планирует продолжить участие в программе "Дороги Победы" - РИА Новости, 13.12.2023
Татарстан планирует продолжить участие в программе "Дороги Победы"
Татарстан в 2024 году планирует продолжить знакомить школьников с историей доблести республики в годы Великой Отечественной войны в рамках всероссийской... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:33
2023-12-13T12:33
2023-12-13T12:33
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Татарстан в 2024 году планирует продолжить знакомить школьников с историей доблести республики в годы Великой Отечественной войны в рамках всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы", сообщает госкомитет по туризму Татарстана. "В 2023 году Республика Татарстан впервые приняла участие во всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы": было проведено 64 экскурсии. В настоящее время туроператор "Бюро путешествий Казань" (региональный представитель программы) подал заявку на участие в программе в 2024 году", - говорится в сообщении. Программа "Дороги Победы" дает школьникам возможность прикоснуться к истории, своими глазами увидеть то, о чем не раз слышал, читал. Программа реализуется с 2014 года, однако Татарстан впервые принял участие в проекте лишь в этом году. Теперь у Казани появилось новое лицо: героическое, суровое, обветренное волжскими ветрами, закаленное тяжелым трудом тысяч мальчишек и девчонок, стоящих в три смены у токарных станков. Казань была главным поставщиком пороха и снарядов для знаменитых "Катюш". В город эвакуировали десятки производств, здесь трудились и совершали открытия ученые со всей страны. Татарстан неразрывно связан с именами героев войны Девятаевым, Чуйковым, Гавриловым, Сыртлановой. С военной историей города школьников знакомят такие экскурсионные маршруты, как "Татарстан – тыловой арсенал Победы", "Герои Победы", "Казань - город трудовой доблести", "Арсенал Победы. Казань". Программы маршрутов включают и современные музейные пространства и объекты, и классические материалы, которыми поделились методисты экскурсионного отдела. Просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи реализуются агентством развития внутреннего туризма при поддержке Минпросвещения РФ в рамках национального проекта "Образование". Региональным представителем программы в Татарстане выступает туроператор "Бюро путешествий Казань". За 2023 год было проведено 64 экскурсии, в которых приняли участие школьники из Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ярославской и Саратовской областей.
https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html
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казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Татарстан в 2024 году планирует продолжить знакомить школьников с историей доблести республики в годы Великой Отечественной войны в рамках всероссийской военно-патриотической программы "Дороги Победы", сообщает госкомитет по туризму Татарстана.
"В 2023 году Республика Татарстан
впервые приняла участие во всероссийской военно-патриотической программе "Дороги Победы": было проведено 64 экскурсии. В настоящее время туроператор "Бюро путешествий Казань" (региональный представитель программы) подал заявку на участие в программе в 2024 году", - говорится в сообщении.
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Программа "Дороги Победы" дает школьникам возможность прикоснуться к истории, своими глазами увидеть то, о чем не раз слышал, читал. Программа реализуется с 2014 года, однако Татарстан впервые принял участие в проекте лишь в этом году. Теперь у Казани
появилось новое лицо: героическое, суровое, обветренное волжскими ветрами, закаленное тяжелым трудом тысяч мальчишек и девчонок, стоящих в три смены у токарных станков.
Казань была главным поставщиком пороха и снарядов для знаменитых "Катюш". В город эвакуировали десятки производств, здесь трудились и совершали открытия ученые со всей страны. Татарстан неразрывно связан с именами героев войны Девятаевым, Чуйковым, Гавриловым, Сыртлановой.
С военной историей города школьников знакомят такие экскурсионные маршруты, как "Татарстан – тыловой арсенал Победы", "Герои Победы", "Казань - город трудовой доблести", "Арсенал Победы. Казань". Программы маршрутов включают и современные музейные пространства и объекты, и классические материалы, которыми поделились методисты экскурсионного отдела.
Просветительские программы патриотической направленности для детей и молодежи реализуются агентством развития внутреннего туризма при поддержке Минпросвещения РФ
в рамках национального проекта "Образование". Региональным представителем программы в Татарстане выступает туроператор "Бюро путешествий Казань".
За 2023 год было проведено 64 экскурсии, в которых приняли участие школьники из Татарстана, Марий Эл, Пермского края, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ярославской и Саратовской областей.
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