https://ria.ru/20231213/svet-1915548409.html
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года - РИА Новости, 13.12.2023
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года
С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:22
2023-12-13T15:22
2023-12-13T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740606052_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_fda5937fe47962ad8804ebcc0f266651.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект “Светлый город” начали реализовывать еще с 2017 года, сообщил телеканал “360”.В этом году на более чем 168 объектах стало светлее."Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе", – добавил Хайкин.Список мест установки уличного освещения создается на основе пожеланий местных жителей. Ознакомиться с полным списком можно на портале "Добродел".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740606052_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_73a664075208121fbbdca280fa13b96f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)