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Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/svet-1915548409.html
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года - РИА Новости, 13.12.2023
Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года
С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:22
2023-12-13T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект “Светлый город” начали реализовывать еще с 2017 года, сообщил телеканал “360”.В этом году на более чем 168 объектах стало светлее."Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе", – добавил Хайкин.Список мест установки уличного освещения создается на основе пожеланий местных жителей. Ознакомиться с полным списком можно на портале "Добродел".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы ремонтирует фонарь
Работник коммунальной службы ремонтирует фонарь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект “Светлый город” начали реализовывать еще с 2017 года, сообщил телеканал “360”.
В этом году на более чем 168 объектах стало светлее.
"Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе", – добавил Хайкин.
Список мест установки уличного освещения создается на основе пожеланий местных жителей. Ознакомиться с полным списком можно на портале "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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