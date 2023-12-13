https://ria.ru/20231213/svet-1915548409.html

Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года

Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года - РИА Новости, 13.12.2023

Более 30 округов МО оснастили новым уличным освещением с начала 2023 года

С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:22

2023-12-13T15:22

2023-12-13T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.С начала 2023 года в 31 округе Московской области установили новое уличное освещение. По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект “Светлый город” начали реализовывать еще с 2017 года, сообщил телеканал “360”.В этом году на более чем 168 объектах стало светлее."Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год мы установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе", – добавил Хайкин.Список мест установки уличного освещения создается на основе пожеланий местных жителей. Ознакомиться с полным списком можно на портале "Добродел".

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)