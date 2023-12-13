https://ria.ru/20231213/suverenitet-1915447611.html

Пискарев прокомментировал решения по защите суверенитета

Пискарев прокомментировал решения по защите суверенитета - РИА Новости, 13.12.2023

Пискарев прокомментировал решения по защите суверенитета

Решения, которые принимает Россия по защите суверенитета, эффективны и оправданы, евробюрократам, которые разработали свой пакет мер по регулированию... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:49

2023-12-13T08:49

2023-12-13T08:57

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василий пискарев

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еврокомиссия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Решения, которые принимает Россия по защите суверенитета, эффективны и оправданы, евробюрократам, которые разработали свой пакет мер по регулированию деятельности иноагентов, можно предложить посетить РФ для обмена опытом, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательств во внутренние дела России Василий Пискарев. Ранее, как сообщил Пискарев, Еврокомиссия приняла так называемый "Пакет защиты демократии", который предусматривает меры по регистрации иноагентов и контролю за их деятельностью, в частности, для представителей стран, не входящих в Евросоюз, предусмотрена регистрация в "Реестре транспарентности" и "демократическая подотчетность". "Евробюрократам в этой ситуации можно разве что любезно предложить посетить с официальным визитом нашу страну и обменяться законодательным опытом по регулированию деятельности иноагентов… Те решения, которые принимает наша страна по защите своего суверенитета (а к иноагентам требования простые - зарегистрироваться, сделать прозрачным зарубежное финансирование и отчитываться о своей деятельности), - они эффективны. И оправданы", - приводятся слова Пискарев в Telegram-канале комиссии. "Однако, ещё есть о чем подумать. Иноагенты, помимо зарубежной поддержки, неплохо приспособились у нас к доп.заработку, извлекая прибыль от рекламодателей на своих сайтах и каналах! Не слишком ли много радостей от своего статуса?" – добавил он. По данным Пискарева, только за текущий год думская комиссия зафиксировала разработку новых механизмов противодействия иностранному вмешательству в США, Канаде, Великобритании, Франции, Австралии, Венгрии, Польше и на площадке Европарламента, основной упор ими делался на защиту электоральных процессов, регулирование работы СМИ и НПО.

https://ria.ru/20231128/putin-1912432129.html

https://ria.ru/20231005/suverenitet-1900741311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, канада, василий пискарев, госдума рф, еврокомиссия, европарламент