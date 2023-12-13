https://ria.ru/20231213/stounkhendzh-1915493379.html

В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа

В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа - РИА Новости, 13.12.2023

В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа

В Лондоне друиды и археологи подали второй иск в Высокий суд, чтобы не допустить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, сообщает газета... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:27

2023-12-13T13:27

2023-12-13T13:27

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

великобритания

достопримечательности

новости культуры

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111863/49/1118634932_0:260:2501:1666_1920x0_80_0_0_7ffdc54fa39e6633fcc5072c9f776d20.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Лондоне друиды и археологи подали второй иск в Высокий суд, чтобы не допустить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, сообщает газета Independent. Организация "Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж" (SSWHS) во второй раз обращается в Высокий суд, чтобы добиться пересмотра решения правительства, утвердившего проект строительства дороги возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. "Друиды, язычники, защитники окружающей среды и археологи собрались у здания Высокого суда, чтобы присутствовать на двухдневных слушаниях, которые, по их мнению, могут привести к "осквернению" одной из самых известных британских достопримечательностей – Стоунхенджа", – сказано в материале. В письменном заявлении представитель организации Дэвид Вулф заявил, что проект правительства станет первым шагом к "исключению из списка" объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет издание. Друид в белом одеянии и серебряной короне, именующий себя королем Артуром Пендрагоном, рассказал газете, что строительство дороги уничтожит археологические объекты. По словам адвоката, представляющего сторону властей, правительство пришло к выводу, что проект "соответствует обязательствам Великобритании" по конвенции о всемирном наследии и что оно будет работать с консультативными органами для "минимизации ущерба". Слушание по делу завершится в четверг, решение по нему будет принято позднее, уточняет газета. В июле Минтранс Великобритании одобрил строительство автомобильного тоннеля на участке трассы А303 в Уилтшире, которая связывает Лондон с юго-западом страны. Ранее в ЮНЕСКО призывали власти Великобритании принять меры, чтобы защитить Стоунхендж от утраты статуса всемирного наследия из-за предложения построить под ним подземный тоннель. Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех-пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20231206/razocharovanie-1913894545.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, великобритания, достопримечательности, новости культуры, юнеско, лондон