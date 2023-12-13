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В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа
В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа - РИА Новости, 13.12.2023
В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа
В Лондоне друиды и археологи подали второй иск в Высокий суд, чтобы не допустить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, сообщает газета... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:27
2023-12-13T13:27
2023-12-13T13:27
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Лондоне друиды и археологи подали второй иск в Высокий суд, чтобы не допустить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, сообщает газета Independent. Организация "Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж" (SSWHS) во второй раз обращается в Высокий суд, чтобы добиться пересмотра решения правительства, утвердившего проект строительства дороги возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. "Друиды, язычники, защитники окружающей среды и археологи собрались у здания Высокого суда, чтобы присутствовать на двухдневных слушаниях, которые, по их мнению, могут привести к "осквернению" одной из самых известных британских достопримечательностей – Стоунхенджа", – сказано в материале. В письменном заявлении представитель организации Дэвид Вулф заявил, что проект правительства станет первым шагом к "исключению из списка" объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет издание. Друид в белом одеянии и серебряной короне, именующий себя королем Артуром Пендрагоном, рассказал газете, что строительство дороги уничтожит археологические объекты. По словам адвоката, представляющего сторону властей, правительство пришло к выводу, что проект "соответствует обязательствам Великобритании" по конвенции о всемирном наследии и что оно будет работать с консультативными органами для "минимизации ущерба". Слушание по делу завершится в четверг, решение по нему будет принято позднее, уточняет газета. В июле Минтранс Великобритании одобрил строительство автомобильного тоннеля на участке трассы А303 в Уилтшире, которая связывает Лондон с юго-западом страны. Ранее в ЮНЕСКО призывали власти Великобритании принять меры, чтобы защитить Стоунхендж от утраты статуса всемирного наследия из-за предложения построить под ним подземный тоннель. Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех-пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Великобритания, Достопримечательности, Новости культуры, ЮНЕСКО, Лондон
В Лондоне активисты требуют запретить строительство трассы у Стоунхенджа
Активисты потребовали запретить строительство тоннеля возле Стоунхенджа
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
В Лондоне друиды и археологи подали второй иск в Высокий суд, чтобы не допустить строительство автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа, сообщает
газета Independent.
Организация "Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж" (SSWHS) во второй раз обращается в Высокий суд, чтобы добиться пересмотра решения правительства, утвердившего проект строительства дороги возле объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Друиды, язычники, защитники окружающей среды и археологи собрались у здания Высокого суда, чтобы присутствовать на двухдневных слушаниях, которые, по их мнению, могут привести к "осквернению" одной из самых известных британских достопримечательностей – Стоунхенджа", – сказано в материале.
В письменном заявлении представитель организации Дэвид Вулф заявил, что проект правительства станет первым шагом к "исключению из списка" объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет издание.
Друид в белом одеянии и серебряной короне, именующий себя королем Артуром Пендрагоном, рассказал газете, что строительство дороги уничтожит археологические объекты.
По словам адвоката, представляющего сторону властей, правительство пришло к выводу, что проект "соответствует обязательствам Великобритании" по конвенции о всемирном наследии и что оно будет работать с консультативными органами для "минимизации ущерба".
Слушание по делу завершится в четверг, решение по нему будет принято позднее, уточняет газета.
В июле Минтранс Великобритании одобрил строительство автомобильного тоннеля на участке трассы А303 в Уилтшире, которая связывает Лондон с юго-западом страны. Ранее в ЮНЕСКО призывали власти Великобритании принять меры, чтобы защитить Стоунхендж от утраты статуса всемирного наследия из-за предложения построить под ним подземный тоннель.
Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех-пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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