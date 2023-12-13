https://ria.ru/20231213/spetsnapravlenie-1915461400.html

Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы"

Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы" - РИА Новости, 13.12.2023

Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы"

Столичные специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по новому открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:22

2023-12-13T10:22

2023-12-13T10:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Столичные специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по новому открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают семь программ повышения квалификации, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что на территории столицы работают больше 250 компаний, которые заняты в сфере производства продуктов. Эти организации выпускают хлеб, кондитерские изделия, мясную продукцию, полуфабрикаты, молочные продукты и так далее."Компании наращивают объемы выпускаемой продукции, повышают ее качество и расширяют ассортимент. Открытое в рамках "МТШ" спецнаправление "Технологии пищевой промышленности" позволит специалистам получить углубленные знания и практикоориентированные навыки для развития их профессиональных компетенций и отрасли пищепрома Москвы", — цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.В разработке проекта принимали участие два партнера. Речь идет о НИИ хлебопекарной промышленности и Российском биотехнологическом университете. С этими организациями вместе были запущены семь образовательных курсов: "Современные аспекты производства хлебобулочных изделий", "Технология мяса и мясных продуктов", "Технология переработки молочного сырья", "Эксперт-нутрициолог" и другие.Курс НИИ хлебопекарной промышленности создан для того, чтобы сформировать профессиональные компетенции в сфере выпуска хлебных изделий. Курс включает три модуля, благодаря которым можно будет за короткое время обучиться современным подходам к производству широкого ассортимента изделий, используя также инновационные технологии.По словам директора научно-исследовательского института Марины Костюченко, даже при выпуске обычного хлеба специалист должен быть научен не только техническим приемам, но и иметь фундаментальное понимание продукта. Именно этот подход позволяет изобретать новые рецепты, а также держать на высоте качество своей продукции. Кроме того, такая позиция снижает зависимость от технологических свойств сырья и технических характеристик оборудования на производстве."Московская техническая школа" – проект столичного правительства, который появился два года назад. Он создан для того, чтобы повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Принимающим участие в обучении доступны свыше 120 программ повышения квалификации. За время работы проекта здесь обучились примерно 1,4 тыс. специалистов.В настоящее время на территории РФ реализуют проект "Профессионалитет", по которому студентом в сжатые сроки помогают осваивать востребованные профессии и получать релевантный опыт на производствах. Учеба поможет юным специалистам стать профессионалами, которых будут ценить на рынке труда. Сейчас в проекте участвуют 19 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Существуют кластеры по отраслям: машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт и многие другие.

https://ria.ru/20231211/protsessory-1914967732.html

https://ria.ru/20231209/turbiny-1914771667.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва