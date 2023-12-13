https://ria.ru/20231213/spetsnapravlenie-1915461400.html
Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы"
Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы" - РИА Новости, 13.12.2023
Новое спецнаправление появилось у "Московской технической школы"
Столичные специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по новому открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:22
2023-12-13T10:22
2023-12-13T10:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Столичные специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по новому открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают семь программ повышения квалификации, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он напомнил, что на территории столицы работают больше 250 компаний, которые заняты в сфере производства продуктов. Эти организации выпускают хлеб, кондитерские изделия, мясную продукцию, полуфабрикаты, молочные продукты и так далее."Компании наращивают объемы выпускаемой продукции, повышают ее качество и расширяют ассортимент. Открытое в рамках "МТШ" спецнаправление "Технологии пищевой промышленности" позволит специалистам получить углубленные знания и практикоориентированные навыки для развития их профессиональных компетенций и отрасли пищепрома Москвы", — цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.В разработке проекта принимали участие два партнера. Речь идет о НИИ хлебопекарной промышленности и Российском биотехнологическом университете. С этими организациями вместе были запущены семь образовательных курсов: "Современные аспекты производства хлебобулочных изделий", "Технология мяса и мясных продуктов", "Технология переработки молочного сырья", "Эксперт-нутрициолог" и другие.Курс НИИ хлебопекарной промышленности создан для того, чтобы сформировать профессиональные компетенции в сфере выпуска хлебных изделий. Курс включает три модуля, благодаря которым можно будет за короткое время обучиться современным подходам к производству широкого ассортимента изделий, используя также инновационные технологии.По словам директора научно-исследовательского института Марины Костюченко, даже при выпуске обычного хлеба специалист должен быть научен не только техническим приемам, но и иметь фундаментальное понимание продукта. Именно этот подход позволяет изобретать новые рецепты, а также держать на высоте качество своей продукции. Кроме того, такая позиция снижает зависимость от технологических свойств сырья и технических характеристик оборудования на производстве."Московская техническая школа" – проект столичного правительства, который появился два года назад. Он создан для того, чтобы повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Принимающим участие в обучении доступны свыше 120 программ повышения квалификации. За время работы проекта здесь обучились примерно 1,4 тыс. специалистов.В настоящее время на территории РФ реализуют проект "Профессионалитет", по которому студентом в сжатые сроки помогают осваивать востребованные профессии и получать релевантный опыт на производствах. Учеба поможет юным специалистам стать профессионалами, которых будут ценить на рынке труда. Сейчас в проекте участвуют 19 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Существуют кластеры по отраслям: машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт и многие другие.
https://ria.ru/20231211/protsessory-1914967732.html
https://ria.ru/20231209/turbiny-1914771667.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Столичные специалисты на базе "Московской технической школы" могут пройти обучение по новому открытому направлению "Технологии пищевой промышленности", работают семь программ повышения квалификации, заявил в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он напомнил, что на территории столицы работают больше 250 компаний, которые заняты в сфере производства продуктов. Эти организации выпускают хлеб, кондитерские изделия, мясную продукцию, полуфабрикаты, молочные продукты и так далее.
"Компании наращивают объемы выпускаемой продукции, повышают ее качество и расширяют ассортимент. Открытое в рамках "МТШ" спецнаправление "Технологии пищевой промышленности" позволит специалистам получить углубленные знания и практикоориентированные навыки для развития их профессиональных компетенций и отрасли пищепрома Москвы", — цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
В разработке проекта принимали участие два партнера. Речь идет о НИИ хлебопекарной промышленности
и Российском биотехнологическом университете. С этими организациями вместе были запущены семь образовательных курсов: "Современные аспекты производства хлебобулочных изделий", "Технология мяса и мясных продуктов", "Технология переработки молочного сырья", "Эксперт-нутрициолог" и другие.
Материнские платы на российских процессорах начали серийно делать в Москве
Курс НИИ хлебопекарной промышленности создан для того, чтобы сформировать профессиональные компетенции в сфере выпуска хлебных изделий. Курс включает три модуля, благодаря которым можно будет за короткое время обучиться современным подходам к производству широкого ассортимента изделий, используя также инновационные технологии.
По словам директора научно-исследовательского института Марины Костюченко, даже при выпуске обычного хлеба специалист должен быть научен не только техническим приемам, но и иметь фундаментальное понимание продукта. Именно этот подход позволяет изобретать новые рецепты, а также держать на высоте качество своей продукции. Кроме того, такая позиция снижает зависимость от технологических свойств сырья и технических характеристик оборудования на производстве.
"Московская техническая школа" – проект столичного правительства, который появился два года назад. Он создан для того, чтобы повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Принимающим участие в обучении доступны свыше 120 программ повышения квалификации. За время работы проекта здесь обучились примерно 1,4 тыс. специалистов.
В настоящее время на территории РФ
реализуют проект "Профессионалитет", по которому студентом в сжатые сроки помогают осваивать востребованные профессии и получать релевантный опыт на производствах. Учеба поможет юным специалистам стать профессионалами, которых будут ценить на рынке труда. Сейчас в проекте участвуют 19 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Существуют кластеры по отраслям: машиностроение (с учетом авиа- и судостроения), сельское хозяйство, металлургия, железнодорожный транспорт и многие другие.
В Москве разработали импортозамещающий компонент для газовых турбин