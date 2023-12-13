Ozon и Хабаровский край намерены перспективно сотрудничать с КНР
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с руководством компании Ozon
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей встречи с руководством компании Ozon
ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Хабаровский край и маркетплейс Ozon намерены развивать перспективное сотрудничество с Китаем, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Провел рабочую встречу с руководством одного из лидеров интернет-торговли в России – компанией Ozon. Обсудили перспективы взаимодействия и развитие торговых отношений с нашими соседями – Китайской Народной Республикой (КНР)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что ранее было заключено соглашение о сотрудничестве ООО "Озон Хабаровск" - получен статус резидента территории опережающего развития (ТОР), и уже в октябре предприятие запустило новый, второй по счету, распределительный центр – один из самых больших на Дальнем Востоке. При выходе на полную мощность здесь будет работать более 1 тысячи человек, сообщил губернатор. Инфраструктура маркетплейса в регионе - это два современных распределительных центра общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров и 177 пунктов выдачи заказов.
"Мы поддерживаем ее (компании) намерение на масштабирование бизнеса: 2 миллиарда рублей инвестиций в экономику края – это хорошие планы. Еще одна точка роста – международное направление", - указал Дегтярев.
Он отметил, что Хабаровский край – стратегически важный для маркетплейса регион. Прежде всего, за счет удобного географического расположения и огромного логистического потенциала, который получит мощный импульс развития при запуске грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.
Пункт пропуска улучшит логистику, ускорит доставку товаров из КНР и в целом приведет к оживлению торговли с соседями, уверен глава региона. С этим согласен и заместитель управляющего директора компании Владимир Гончаревич: предприятие уже изучает возможность строительства в Хабаровске дополнительной инфраструктуры для повышения эффективности работы с Китаем.