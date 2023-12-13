Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин
Посол: Швейцария одной из первых восстановит мосты с Россией после санкций
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииПосольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцария станет одной из первых стран, которая восстановит мосты с Россией после окончания санкционной политики Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Думаю, что Швейцария станет одной из первых стран, которые начнут снова наводить мосты с Россией, когда коллективный Запад прекратит своё бесперспективное санкционное давление. Поэтому мы неизменно выступаем за сохранение и развитие наших человеческих контактов даже в такое непростое для двусторонних отношений время: они непременно послужат основой для нового старта", - сказал он.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.