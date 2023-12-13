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Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин - РИА Новости, 13.12.2023
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15:31 13.12.2023 (обновлено: 15:55 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/shveytsariya-1915551524.html
Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин
Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин - РИА Новости, 13.12.2023
Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин
Швейцария станет одной из первых стран, которая восстановит мосты с Россией после окончания санкционной политики Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:31
2023-12-13T15:55
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
геннадий гатилов
сергей гармонин
нато
евросоюз
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцария станет одной из первых стран, которая восстановит мосты с Россией после окончания санкционной политики Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Думаю, что Швейцария станет одной из первых стран, которые начнут снова наводить мосты с Россией, когда коллективный Запад прекратит своё бесперспективное санкционное давление. Поэтому мы неизменно выступаем за сохранение и развитие наших человеческих контактов даже в такое непростое для двусторонних отношений время: они непременно послужат основой для нового старта", - сказал он. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231213/posol-1915547511.html
https://ria.ru/20231213/rusofobiya-1915541777.html
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россия
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в мире, швейцария, россия, берн (кантон), геннадий гатилов, сергей гармонин, нато, евросоюз, оон
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Геннадий Гатилов, Сергей Гармонин, НАТО, Евросоюз, ООН
Берн одним из первых восстановит мосты с Москвой, уверен посол Гармонин

Посол: Швейцария одной из первых восстановит мосты с Россией после санкций

© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииПосольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Швейцария станет одной из первых стран, которая восстановит мосты с Россией после окончания санкционной политики Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Думаю, что Швейцария станет одной из первых стран, которые начнут снова наводить мосты с Россией, когда коллективный Запад прекратит своё бесперспективное санкционное давление. Поэтому мы неизменно выступаем за сохранение и развитие наших человеческих контактов даже в такое непростое для двусторонних отношений время: они непременно послужат основой для нового старта", - сказал он.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Российский посол оценил уровень диалога со Швейцарией
Вчера, 15:19
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов), и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центрального банка и государства.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Русофобия в Швейцарии ослабевает, заявил российский посол
Вчера, 15:03
 
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)Геннадий ГатиловСергей ГармонинНАТОЕвросоюзООН
 
 
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