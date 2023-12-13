https://ria.ru/20231213/sevastopol-1915446896.html
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского транспорта - РИА Новости, 13.12.2023
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:41
2023-12-13T08:41
2023-12-13T08:42
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. "Движение морского пассажирского транспорта приостановлено", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки движения катеров и парома не поясняются.
https://ria.ru/20231211/terakty-1915006500.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, республика крым
Севастополь, Республика Крым
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.
"Движение морского пассажирского транспорта приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки движения катеров и парома не поясняются.
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