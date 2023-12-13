https://ria.ru/20231213/sevastopol-1915446896.html

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского транспорта - РИА Новости, 13.12.2023

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:41

2023-12-13T08:41

2023-12-13T08:42

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. "Движение морского пассажирского транспорта приостановлено", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки движения катеров и парома не поясняются.

https://ria.ru/20231211/terakty-1915006500.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, республика крым