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В Севастополе приостановили движение морского транспорта - РИА Новости, 13.12.2023
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08:41 13.12.2023 (обновлено: 08:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/sevastopol-1915446896.html
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского транспорта - РИА Новости, 13.12.2023
В Севастополе приостановили движение морского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:41
2023-12-13T08:42
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. "Движение морского пассажирского транспорта приостановлено", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки движения катеров и парома не поясняются.
https://ria.ru/20231211/terakty-1915006500.html
севастополь
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севастополь, республика крым
Севастополь, Республика Крым
В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила утром в четверг дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.
"Движение морского пассажирского транспорта приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки движения катеров и парома не поясняются.
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