https://ria.ru/20231213/rozhdestvo-1913835689.html

Рождество Христово в 2024 году

Рождество Христово 2024: история праздника, дата и традиции в России

Рождество Христово в 2024 году

Рождество Христово — знаменательное событие для всех христиан. Об истории и традициях праздника, какого числа и как его отметят в России в 2024 году – в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:58

2023-12-13T13:58

2023-12-13T14:02

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русская православная церковь

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Рождество Христово — знаменательное событие для всех христиан. Об истории и традициях праздника, какого числа и как его отметят в России в 2024 году – в материале РИА Новости.Рождество Христово 2024 в РоссииРождество Христово – один из главных христианских праздников. Он относится к числу господских двунадесятых (12 главных торжеств) и по значимости уступает лишь Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме Иудейском. С ним связано множество древних традиций и обычаев.Какого числа отмечают православныеДата празднования Рождества не меняется из года в год – 7 января по гражданскому летоисчислению (что соответствует 25 декабря в юлианском календаре, которым пользуется Русская православная церковь).В этот день заканчивается долгий, сорокадневный, Рождественский пост и начинаются Святки (период от Рождества до Крещения Господня). Однако до IV столетия праздник отмечали 6 января – вместе с Крещением. Тогда он назывался Богоявлением.В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова. Выбор можно объяснить тем, что этот день считался днем зимнего солнцестояния. В это время римляне-язычники отмечали праздник "Непобедимого солнца" – древнего солярного божества. Церковь же придала языческому торжеству новый смысл – тьма уступает место свету.С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет армянская церковь, где Рождество и Крещение Господне – это единый праздник Богоявления, приходящийся на 6 января).Русская православная церковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году страна перешла на григорианский календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней. Соответственно дата празднования Рождества сместилась на 7 января.История праздникаСогласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Правитель повелел провести всенародную перепись во всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина.У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои города и праотеческие места. Поэтому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие из рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.В Вифлееме все места на постоялых дворах были заняты, и супруги смогли найти ночлег лишь в пещере для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь появился на свет Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Его и положила в ясли – кормушку для скота.Ночью весть о рождении Спасителя узнали пастухи, сторожившие стадо. Им явился ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях".Пастухи же сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Они рассказали святому семейству о том, что было возвещено им.В это же время, как свидетельствует евангелист Матфей, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду, восшедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, мудрецы направились в Иерусалим, чтобы узнать, где нужно искать Спасителя мира.Узнав об этом, царь Иудеи Ирод Великий призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был крайне встревожен известием о его рождении. Правитель попросил волхвов известить его о месте рождения младенца. Те пошли за путеводной звездой, которую теперь называют Вифлеемской. Она – один из главных символов Рождества.Прибыв в Вифлеем, мудрецы с востока поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, они ушли в свою страну другим путем. Ирод, обнаружив, что волхвы ослушались его, приказал предать смерти всех новорожденных мальчиков в Вифлееме и его окрестностях. Евангелие повествует о том, что Иосиф получил во сне предупреждение об опасности и бежал с Марией и Младенцем в Египет. Там святое семейство и находилось вплоть до смерти Ирода.ТрадицииВстречу Рождества предваряет долгий Рождественский пост. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. В сочельник говение становится особенно строгим: церковный устав предписывает есть сочиво (отваренную пшеницу с медом). Отсюда, кстати, и пошла традиция называть этот день Сочельником.Об окончании поста свидетельствует появление на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя.В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.Обычно на рождественскую трапезу готовили 12 постных блюд (по числу апостолов), а во главе стола ставили кутью (рисово-пшеничную кашу с добавлением изюма, кураги или орехов). В остальном хозяйки вольны в выборе блюд.На Руси традиционно готовили выпечку, которой разговлялись 7 января. В северных областях, популярны архангельские "козули" – фигурки козочек, овечек, барашков и лошадок, вылепленные из сдобного теста на сливочном масле и яйцах. Эти животные напоминают о хлеве, где родился Иисус.Вместе с выпечкой на рождественский стол выставлялись мясные блюда: забивали оставшихся с осени гусей и уток. Их запекали с мочеными яблоками, с брусникой и квашеной капустой. В зажиточных семьях к Рождеству могли забить барашка или свинью.Еще одно традиционное мясное блюдо русской кухни – "полотки" – половинки птичьих тушек, просоленные и копченые или вареные. Из напитков на столе всегда был ягодный взвар – вода, настоянная на ягодах или фруктах.В сельской местности по сей день жива традиция колядовать в ночь перед Рождеством. Молодежь и дети в народных костюмах ходят по дворам с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарят сладости, выпечку, а иногда – деньги. Один из атрибутов колядок – рождественская звезда, сделанная из цветной бумаги и лент, с образом Богородицы в центре.Особых запретов на Рождество нет. Как и в случае с любым другим церковным торжеством, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. А чтобы домашние хлопоты не отнимали время в праздник, уборку, например, можно сделать заранее.ПриметыБольше всего рождественских примет связано с погодой. По ним в старину смотрели, каким будет следующий год.Например, если в Сочельник небо звездное и ясное, а ветки деревьев покрыл иней— значит стоит ждать богатого урожая. Меть в рождественскую ночь сулила раннюю весну, а оттепель, наоборот, – холодную.СимволыК Рождеству во многих странах существует обычай наряжать елку. Это дерево занимает особое место в христианской традиции. Еще один важный символ – Вифлеемская звезда. Ею украшают верхушку праздничной ели.В остальном традиции празднования Рождества в разных регионах мира отличаются, поэтому разнятся и символы. Например, колокольчики и фигурки ангелов напоминают о том, как пастухам было возвещено о рождении Мессии, а свечи – символ божественного сияния.В некоторых странах принято ставить вертеп (пещеру, в которой родился Христос). Часто его делают своими руками и устанавливают дома, в храмах и на городских площадях. Католики и протестанты делают адвент-календари: отсчет дней в них ведется за четыре недели до Рождества. Для детей в адвентах всегда оставляют небольшие подарки – сладости или игрушки.Что можно подарить на РождествоЛюбопытно, что от Рождества берет свое начало новогодняя традиция дарить подарки. С давних пор считалось, что детям их приносил Николай Чудотворец. Легенда гласит: в городе Миры, где служил Угодник, жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. В отчаянии старик решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.Об этом узнал святитель Николай. Три ночи подряд он незаметно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Вдовец, желая выяснить, кто благодетель, подкараулил святого. Но тот уговорил сохранить все в тайне.Со временем образ Угодника трансформировался на западе в Санта-Клауса, а в России – в Деда Мороза. Поэтому в качестве подарка детям может послужить книга о святом Николае.В целом же, ставить "ритуал" обмена подарками во главу угла не стоит. И главное — обойтись без излишеств. Подарки могут быть недорогими, даже сделанные своими руками. Ведь, как говорится, главное не сам подарок, а внимание.

https://ria.ru/20231213/post-1909431934.html

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https://ria.ru/20231204/bogoroditsy-1913252920.html

https://ria.ru/20231213/tserkovnyy-1909649809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вифлеем, россия, иерусалим, иисус христос, николай чудотворец, санта-клаус, русская православная церковь, религиозные праздники