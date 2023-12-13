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С Путиным связано будущее России, заявил Турчак - РИА Новости, 13.12.2023
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21:05 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/rossiya-1915641279.html
С Путиным связано будущее России, заявил Турчак
С Путиным связано будущее России, заявил Турчак - РИА Новости, 13.12.2023
С Путиным связано будущее России, заявил Турчак
Будущее России связано с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T21:05
2023-12-13T21:05
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андрей турчак
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Будущее России связано с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Владимировича Путина. С президентом мы почувствовали и гордость за нашу страну, и уверенность в завтрашнем дне. И именно с ним связано будущее России", - написал Турчак в своем Telegram-канале по итогам дискуссионной площадки партии "Будущее России". Он отметил, что будущее России - это в первую очередь наша молодежь. Молодые ученые, спортсмены, управленцы, деятели искусства, волонтеры, участники СВО - все эти люди уже сегодня формируют будущее нашей страны, закладывают фундамент новых достижений. "Мы все, вне зависимости от возраста и рода деятельности, видим Россию в будущем сильной, независимой и самодостаточной страной, с достойным уровнем жизни. Страной, где люди знают свою историю, создают семьи и чтут традиционные ценности, где развиваются регионы, в которые хочется приехать и остаться жить и работать. Причем, не только россиянам, но и специалистам из других стран. Примеров тому много уже сегодня", - отметил Турчак. Кроме того, по его словам, на внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. "Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам - в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20231213/medvedev-1915545188.html
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россия, азия, африка, владимир путин, андрей турчак, единая россия
Россия, Азия, Африка, Владимир Путин, Андрей Турчак, Единая Россия
С Путиным связано будущее России, заявил Турчак

Секретарь Генсовета Единой России Турчак: с Путиным связано будущее России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Будущее России связано с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
«
"Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Владимировича Путина. С президентом мы почувствовали и гордость за нашу страну, и уверенность в завтрашнем дне. И именно с ним связано будущее России", - написал Турчак в своем Telegram-канале по итогам дискуссионной площадки партии "Будущее России".
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Он отметил, что будущее России - это в первую очередь наша молодежь. Молодые ученые, спортсмены, управленцы, деятели искусства, волонтеры, участники СВО - все эти люди уже сегодня формируют будущее нашей страны, закладывают фундамент новых достижений.
«
"Мы все, вне зависимости от возраста и рода деятельности, видим Россию в будущем сильной, независимой и самодостаточной страной, с достойным уровнем жизни. Страной, где люди знают свою историю, создают семьи и чтут традиционные ценности, где развиваются регионы, в которые хочется приехать и остаться жить и работать. Причем, не только россиянам, но и специалистам из других стран. Примеров тому много уже сегодня", - отметил Турчак.
Кроме того, по его словам, на внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место.
«
"Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам - в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен", - добавил Турчак.
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РоссияАзияАфрикаВладимир ПутинАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
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