https://ria.ru/20231213/rossiya-1915641279.html

С Путиным связано будущее России, заявил Турчак

С Путиным связано будущее России, заявил Турчак - РИА Новости, 13.12.2023

С Путиным связано будущее России, заявил Турчак

Будущее России связано с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:05

2023-12-13T21:05

2023-12-13T21:05

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азия

африка

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андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Будущее России связано с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Владимировича Путина. С президентом мы почувствовали и гордость за нашу страну, и уверенность в завтрашнем дне. И именно с ним связано будущее России", - написал Турчак в своем Telegram-канале по итогам дискуссионной площадки партии "Будущее России". Он отметил, что будущее России - это в первую очередь наша молодежь. Молодые ученые, спортсмены, управленцы, деятели искусства, волонтеры, участники СВО - все эти люди уже сегодня формируют будущее нашей страны, закладывают фундамент новых достижений. "Мы все, вне зависимости от возраста и рода деятельности, видим Россию в будущем сильной, независимой и самодостаточной страной, с достойным уровнем жизни. Страной, где люди знают свою историю, создают семьи и чтут традиционные ценности, где развиваются регионы, в которые хочется приехать и остаться жить и работать. Причем, не только россиянам, но и специалистам из других стран. Примеров тому много уже сегодня", - отметил Турчак. Кроме того, по его словам, на внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. "Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам - в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20231213/medvedev-1915545188.html

https://ria.ru/20231212/putin-1915387391.html

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россия, азия, африка, владимир путин, андрей турчак, единая россия