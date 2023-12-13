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Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете - РИА Новости, 13.12.2023
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете
Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:23
2023-12-13T05:23
2023-12-13T05:23
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express.Сэм, бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика, советует заказывать питание заранее. Причем желательно с диетическими, религиозными ограничениями, например, без глютена, халяльное, кошерное, вегетарианское.Предпочитающих нестандартную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. Если есть выбор, берите блюдо с макаронами. "Порции с пастой всегда самые вкусные", – утверждает она.Также быстрее всего могут поесть туристы, которые сидят в носовой части лайнера, поскольку еду стюардессы начинают разносить порции именно оттуда.Еще эксперт рекомендует отказаться от горячих напитков — чая и кофе. Резервуары для воды в самолете моют нечасто, утверждает она. Бутилированная вода — самые безопасный вариант.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, еда, туристы, самолеты, великобритания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Еда, туристы, Самолеты, Великобритания
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете
СМИ: стюардесса рассказала, что заранее заказанная еда — самая вкусная на борту
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает
Express.
Сэм, бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика, советует заказывать питание заранее. Причем желательно с диетическими, религиозными ограничениями, например, без глютена, халяльное, кошерное, вегетарианское.
Предпочитающих нестандартную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. Если есть выбор, берите блюдо с макаронами. "Порции с пастой всегда самые вкусные", – утверждает она.
Также быстрее всего могут поесть туристы, которые сидят в носовой части лайнера, поскольку еду стюардессы начинают разносить порции именно оттуда.
Еще эксперт рекомендует отказаться от горячих напитков — чая и кофе. Резервуары для воды в самолете моют нечасто, утверждает она. Бутилированная вода — самые безопасный вариант.
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей