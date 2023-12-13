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Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
05:23 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете - РИА Новости, 13.12.2023
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете
Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:23
2023-12-13T05:23
туризм
туризм
новости - туризм
еда
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великобритания
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express.Сэм, бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика, советует заказывать питание заранее. Причем желательно с диетическими, религиозными ограничениями, например, без глютена, халяльное, кошерное, вегетарианское.Предпочитающих нестандартную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. Если есть выбор, берите блюдо с макаронами. "Порции с пастой всегда самые вкусные", – утверждает она.Также быстрее всего могут поесть туристы, которые сидят в носовой части лайнера, поскольку еду стюардессы начинают разносить порции именно оттуда.Еще эксперт рекомендует отказаться от горячих напитков — чая и кофе. Резервуары для воды в самолете моют нечасто, утверждает она. Бутилированная вода — самые безопасный вариант.
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туризм, новости - туризм, еда, туристы, самолеты, великобритания
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Еда, туристы, Самолеты, Великобритания
Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете

СМИ: стюардесса рассказала, что заранее заказанная еда — самая вкусная на борту

© Depositphotos.com / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Depositphotos.com / Sid10
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express.
Сэм, бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика, советует заказывать питание заранее. Причем желательно с диетическими, религиозными ограничениями, например, без глютена, халяльное, кошерное, вегетарианское.
Предпочитающих нестандартную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. Если есть выбор, берите блюдо с макаронами. "Порции с пастой всегда самые вкусные", – утверждает она.
Также быстрее всего могут поесть туристы, которые сидят в носовой части лайнера, поскольку еду стюардессы начинают разносить порции именно оттуда.
Еще эксперт рекомендует отказаться от горячих напитков — чая и кофе. Резервуары для воды в самолете моют нечасто, утверждает она. Бутилированная вода — самые безопасный вариант.
Стюардесса за работой - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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