https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете

Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете - РИА Новости, 13.12.2023

Стюардесса раскрыла секрет, как получить самую вкусную еду в самолете

Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:23

2023-12-13T05:23

2023-12-13T05:23

туризм

туризм

новости - туризм

еда

туристы

самолеты

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7795f318f620bb5de8b3c5f8cd313d1a.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как получить самую вкусную еду в авиапутешествии, сообщает Express.Сэм, бывшая бортпроводница британского авиаперевозчика, советует заказывать питание заранее. Причем желательно с диетическими, религиозными ограничениями, например, без глютена, халяльное, кошерное, вегетарианское.Предпочитающих нестандартную еду путешественников обычно обслуживают на борту раньше всех. Если есть выбор, берите блюдо с макаронами. "Порции с пастой всегда самые вкусные", – утверждает она.Также быстрее всего могут поесть туристы, которые сидят в носовой части лайнера, поскольку еду стюардессы начинают разносить порции именно оттуда.Еще эксперт рекомендует отказаться от горячих напитков — чая и кофе. Резервуары для воды в самолете моют нечасто, утверждает она. Бутилированная вода — самые безопасный вариант.

https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, еда, туристы, самолеты, великобритания