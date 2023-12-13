https://ria.ru/20231213/pozhar-1915505911.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 13.12.2023

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:04

2023-12-13T13:04

2023-12-13T14:09

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство проинформировало, что производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе. Позже пожар был локализован на 825 "квадратах". "В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915454845.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)