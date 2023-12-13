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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 13.12.2023
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13:04 13.12.2023 (обновлено: 14:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915505911.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 13.12.2023
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании
Открытое горение в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:04
2023-12-13T14:09
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство проинформировало, что производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе. Позже пожар был локализован на 825 "квадратах". "В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Пушкинском районе ликвидировали открытое горение в производственном здании

© ГУМЧС России по Московской областиПожар в деревне Петушки, где горит производственное здание
Пожар в деревне Петушки, где горит производственное здание
© ГУМЧС России по Московской области
Пожар в деревне Петушки, где горит производственное здание
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Пушкинском городском округе Московской области ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее ведомство проинформировало, что производственное здание загорелось на площади 1,4 тысячи квадратных метров в Пушкинском городском округе. Позже пожар был локализован на 825 "квадратах".
«
"В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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