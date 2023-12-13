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В сейме Польши прокомментировали выходку депутата с ханукальными свечами

В сейме Польши прокомментировали выходку депутата с ханукальными свечами - РИА Новости, 13.12.2023

В сейме Польши прокомментировали выходку депутата с ханукальными свечами

Спикер сейма Польши Шимон Холовня считает, что выходка его коллеги-депутата с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:09

2023-12-13T15:09

2023-12-13T15:18

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня считает, что выходка его коллеги-депутата с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете. Во вторник незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун огнетушителем погасил в здании парламента ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". "Мы можем спросить, кому было важно, чтобы в такой важный день для Польши в польском сейме случилось что-то подобное, чтобы миру был представлен такой образ польского сейма, польского парламента, Польши, а не образ демократии, нового правительства", - сказал Холовня журналистам в среду. "Это очевидным образом российская повестка", - добавил он. В среду прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна. Ранее Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях палаты до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.

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в мире, россия, польша, дональд туск