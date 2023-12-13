В сейме Польши прокомментировали выходку депутата с ханукальными свечами
В Польше назвали выходку депутата с ханукальными свечами российской повесткой
© Sebastian Napieraj/XДепутат сейма Польши Гжегож Браун гасит огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента
© Sebastian Napieraj/X
Депутат сейма Польши Гжегож Браун гасит огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня считает, что выходка его коллеги-депутата с ханукальными свечами играет на руку России, выставляя Польшу в негативном свете.
Во вторник незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Гжегож Браун огнетушителем погасил в здании парламента ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме".
«
"Мы можем спросить, кому было важно, чтобы в такой важный день для Польши в польском сейме случилось что-то подобное, чтобы миру был представлен такой образ польского сейма, польского парламента, Польши, а не образ демократии, нового правительства", - сказал Холовня журналистам в среду.
"Это очевидным образом российская повестка", - добавил он.
В среду прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна. Ранее Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях палаты до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.