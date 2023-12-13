https://ria.ru/20231213/otvetstvennost-1915630677.html

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу - РИА Новости, 13.12.2023

В Раде предложили ввести ответственность за унижение по языковому принципу

Законопроект, предлагающий установить административную ответственность за унижение по языковому признаку, зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:50

2023-12-13T19:50

2023-12-13T19:50

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект, предлагающий установить административную ответственность за унижение по языковому признаку, зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. "Граждане имеют право пользоваться любым языком в повседневной жизни и тех его сферах, которые не регулируются действующим законодательством Украины. События последних дней показывают, что все чаще случаются случаи дискриминационного отношения к гражданам по языковому признаку… Такая ситуация недопустима и требует урегулирования на законодательном уровне", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованном в среду на сайте Рады. Законопроект предлагает установить административное наказание за унижение по языковому принципу, в частности, штраф от 3,4 тысячи гривен (почти 92 доллара). При повторном нарушении в течении года предлагается минимальный штраф увеличить вдвое. Также в качестве наказания предусмотрены общественные работы от 30 до 60 часов. Инициатором законопроекта является депутат парламента от партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Александр Юрченко. В конце октября Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты опроса, согласно которому жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины