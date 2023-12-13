https://ria.ru/20231213/otnosheniya-1915523159.html

Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом

Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 13.12.2023

Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом

Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:02

2023-12-13T14:02

2023-12-13T14:02

в мире

армения

арарат мирзоян

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788198698_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_744d63231f66c695ec8e13ff3847d531.jpg

ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Армения углубляет отношения с ЕС, Евросоюз подтвердил поддержку демократическим реформам в Армении", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. По его словам, ЕС и Армения ищут пути диверсификации для армянской экономики, поставок армянских товаров. "Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов", - сказал Мирзоян. Одиннадцатого декабря Мирзоян, выступая на министерском заседании стран "Восточного партнерства", заявил, что у "народа Армении есть европейские устремления". В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.

https://ria.ru/20231120/missiya-1910554178.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, арарат мирзоян, никол пашинян