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Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 13.12.2023
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14:02 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/otnosheniya-1915523159.html
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 13.12.2023
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом
Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
в мире
армения
арарат мирзоян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Армения углубляет отношения с ЕС, Евросоюз подтвердил поддержку демократическим реформам в Армении", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. По его словам, ЕС и Армения ищут пути диверсификации для армянской экономики, поставок армянских товаров. "Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов", - сказал Мирзоян. Одиннадцатого декабря Мирзоян, выступая на министерском заседании стран "Восточного партнерства", заявил, что у "народа Армении есть европейские устремления". В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.
https://ria.ru/20231120/missiya-1910554178.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, арарат мирзоян, никол пашинян
В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом

Мирзоян заявил, что Армения углубляет отношения с ЕС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Армения углубляет отношения с ЕС, Евросоюз подтвердил поддержку демократическим реформам в Армении", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Ереван и ЕС подписали соглашение о статусе миссии союза в Армении
20 ноября, 13:30
По его словам, ЕС и Армения ищут пути диверсификации для армянской экономики, поставок армянских товаров.
"Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов", - сказал Мирзоян.
Одиннадцатого декабря Мирзоян, выступая на министерском заседании стран "Восточного партнерства", заявил, что у "народа Армении есть европейские устремления".
В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября, 08:00
 
В миреАрменияАрарат МирзоянНикол Пашинян
 
 
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