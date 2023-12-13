https://ria.ru/20231213/otnosheniya-1915523159.html
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом - РИА Новости, 13.12.2023
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом
Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
2023-12-13T14:02
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арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян. "Армения углубляет отношения с ЕС, Евросоюз подтвердил поддержку демократическим реформам в Армении", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. По его словам, ЕС и Армения ищут пути диверсификации для армянской экономики, поставок армянских товаров. "Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов", - сказал Мирзоян. Одиннадцатого декабря Мирзоян, выступая на министерском заседании стран "Восточного партнерства", заявил, что у "народа Армении есть европейские устремления". В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.
https://ria.ru/20231120/missiya-1910554178.html
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в мире, армения, арарат мирзоян, никол пашинян
В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян
Глава МИД Армении оценил отношения с Евросоюзом
Мирзоян заявил, что Армения углубляет отношения с ЕС
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Армения углубляет отношения с Евросоюзом, заявил в среду глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
"Армения углубляет отношения с ЕС, Евросоюз подтвердил поддержку демократическим реформам в Армении", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии
Маргусом Цахкной.
Ереван и ЕС подписали соглашение о статусе миссии союза в Армении
По его словам, ЕС и Армения ищут пути диверсификации для армянской экономики, поставок армянских товаров.
"Есть самые разные программы и направления, о которых я пока говорить не хочу, так как они находятся на этапе обсуждений. Но будем надеяться на успех обсуждений, тогда мы сможем публично говорить о деталях этих проектов", - сказал Мирзоян.
Одиннадцатого декабря Мирзоян, выступая на министерском заседании стран "Восточного партнерства", заявил, что у "народа Армении есть европейские устремления".
В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван
готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении