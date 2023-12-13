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ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
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11:44 13.12.2023 (обновлено: 12:04 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/obse-1915484482.html
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров
ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:44
2023-12-13T12:04
россия
обсе
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы когда участвовали в последнем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, я ровно об этом говорил в своем выступлении, что ОБСЕ как структура, которая между прочим так и не стала организацией, потому что западу было выгодно держать в таком размытом амебном состоянии, когда ей можно было легко манипулировать, она перестала выполнять все свои функции… Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости нам не несет", - сказал министр в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
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россия, обсе, в мире, сергей лавров
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ сейчас не несет России никакой добавленной стоимости

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы когда участвовали в последнем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, я ровно об этом говорил в своем выступлении, что ОБСЕ как структура, которая между прочим так и не стала организацией, потому что западу было выгодно держать в таком размытом амебном состоянии, когда ей можно было легко манипулировать, она перестала выполнять все свои функции… Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости нам не несет", - сказал министр в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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6 декабря, 09:14
 
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