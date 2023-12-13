https://ria.ru/20231213/obse-1915484482.html

ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров

ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023

ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров

ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:44

2023-12-13T11:44

2023-12-13T12:04

россия

обсе

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы когда участвовали в последнем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, я ровно об этом говорил в своем выступлении, что ОБСЕ как структура, которая между прочим так и не стала организацией, потому что западу было выгодно держать в таком размытом амебном состоянии, когда ей можно было легко манипулировать, она перестала выполнять все свои функции… Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости нам не несет", - сказал министр в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20231206/zakharova-1914035055.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обсе, в мире, сергей лавров