https://ria.ru/20231213/obse-1915484482.html
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров - РИА Новости, 13.12.2023
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров
ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:44
2023-12-13T11:44
2023-12-13T12:04
россия
обсе
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ОБСЕ сейчас не несет никакой добавленной стоимости России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы когда участвовали в последнем заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, я ровно об этом говорил в своем выступлении, что ОБСЕ как структура, которая между прочим так и не стала организацией, потому что западу было выгодно держать в таком размытом амебном состоянии, когда ей можно было легко манипулировать, она перестала выполнять все свои функции… Как организация безопасности она никакой добавленной стоимости нам не несет", - сказал министр в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
https://ria.ru/20231206/zakharova-1914035055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, в мире, сергей лавров
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров
ОБСЕ не несет России никакой добавленной стоимости, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ сейчас не несет России никакой добавленной стоимости