https://ria.ru/20231213/oae-1915431947.html

ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе

ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе - РИА Новости, 13.12.2023

ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе

ОАЭ внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:34

2023-12-13T02:34

2023-12-13T02:34

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ООН, 13 дек - РИА Новости. ОАЭ внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред России при организации Василий Небензя. Во вторник ГА ООН приняла резолюцию требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. "Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет безопасности сможет наконец-то выполнить свои обязательства. Тем более что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение СБ еще один проект - по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

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