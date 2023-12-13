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ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе - РИА Новости, 13.12.2023
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02:34 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/oae-1915431947.html
ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе
ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе - РИА Новости, 13.12.2023
ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе
ОАЭ внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:34
2023-12-13T02:34
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оон
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 дек - РИА Новости. ОАЭ внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред России при организации Василий Небензя. Во вторник ГА ООН приняла резолюцию требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. "Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет безопасности сможет наконец-то выполнить свои обязательства. Тем более что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение СБ еще один проект - по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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в мире, оаэ, россия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, Россия, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе

Небензя: ОАЭ внесли в СБ ООН проект резолюции по наращиванию гумпомощи Газе

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 13 дек - РИА Новости. ОАЭ внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гумпомощи в сектор Газа, заявил на заседании чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред России при организации Василий Небензя.
Во вторник ГА ООН приняла резолюцию требованием немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
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"Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет безопасности сможет наконец-то выполнить свои обязательства. Тем более что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение СБ еще один проект - по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал Небензя.
 
В миреОАЭРоссияВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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