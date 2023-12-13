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Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году
Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году - РИА Новости, 13.12.2023
Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году
Строительная готовность новой поликлиники в подмосковных Котельниках достигла 40%, завершить строительство запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:49
2023-12-13T13:49
2023-12-13T13:49
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Строительная готовность новой поликлиники в подмосковных Котельниках достигла 40%, завершить строительство запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона. В Котельниках продолжают возведение новой поликлиники на 400 посещений в смену. Работы проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" за счет средств бюджета. Подрядчиком выступает АО "МСУ-1". "На объекте задействовано 95 рабочих и семь единиц техники. Выполняются прокладка канализации и водостока, отделочные и электромонтажные работы, устройство фасада, монтаж оконных блоков и входных групп. Рабочие приступили к монтажу лифтов. Строительная готовность здания составляет 40%", - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. В состав комплексной поликлиники будут включены педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, кабинеты функциональной диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, хирургическое отделение, травматология и ортопедия, инфекционное отделение, детская и взрослая стоматология, отделения медицинской профилактики и реабилитации, физиотерапевтический блок. Медицинское учреждение оснастят современным медоборудованием и мебелью. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, площадки для детских игр и отдыха.
https://ria.ru/20231212/poliklinika-1915381121.html
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московская область (подмосковье), котельники, общество, клиники, строительство, медучреждения
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Котельники, Общество, клиники, Строительство, Медучреждения
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Строительная готовность новой поликлиники в подмосковных Котельниках достигла 40%, завершить строительство запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона.
В Котельниках продолжают возведение новой поликлиники на 400 посещений в смену. Работы проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" за счет средств бюджета. Подрядчиком выступает АО "МСУ-1".
"На объекте задействовано 95 рабочих и семь единиц техники. Выполняются прокладка канализации и водостока, отделочные и электромонтажные работы, устройство фасада, монтаж оконных блоков и входных групп. Рабочие приступили к монтажу лифтов. Строительная готовность здания составляет 40%", - сказал министр строительного комплекса Подмосковья
Владимир Локтев, его цитирует пресс-служба.
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Как отметили в ведомстве, поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров.
В состав комплексной поликлиники будут включены педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, кабинеты функциональной диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, хирургическое отделение, травматология и ортопедия, инфекционное отделение, детская и взрослая стоматология, отделения медицинской профилактики и реабилитации, физиотерапевтический блок.
Медицинское учреждение оснастят современным медоборудованием и мебелью. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, площадки для детских игр и отдыха.