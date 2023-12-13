https://ria.ru/20231213/novaya_poliklinika-1915519323.html

Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году

Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году - РИА Новости, 13.12.2023

Новую поликлинику в подмосковных Котельниках достроят в 2025 году

Строительная готовность новой поликлиники в подмосковных Котельниках достигла 40%, завершить строительство запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:49

2023-12-13T13:49

2023-12-13T13:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

котельники

общество

клиники

строительство

медучреждения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915515846_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_cf52bd0f5a2347f494754e988bf87e0f.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Строительная готовность новой поликлиники в подмосковных Котельниках достигла 40%, завершить строительство запланировано в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона. В Котельниках продолжают возведение новой поликлиники на 400 посещений в смену. Работы проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" за счет средств бюджета. Подрядчиком выступает АО "МСУ-1". "На объекте задействовано 95 рабочих и семь единиц техники. Выполняются прокладка канализации и водостока, отделочные и электромонтажные работы, устройство фасада, монтаж оконных блоков и входных групп. Рабочие приступили к монтажу лифтов. Строительная готовность здания составляет 40%", - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. В состав комплексной поликлиники будут включены педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, кабинеты функциональной диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, хирургическое отделение, травматология и ортопедия, инфекционное отделение, детская и взрослая стоматология, отделения медицинской профилактики и реабилитации, физиотерапевтический блок. Медицинское учреждение оснастят современным медоборудованием и мебелью. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, площадки для детских игр и отдыха.

https://ria.ru/20231212/poliklinika-1915381121.html

московская область (подмосковье)

котельники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), котельники, общество, клиники, строительство, медучреждения