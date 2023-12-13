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Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/mobilizatsiya-1915599416.html
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.12.2023
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:17
2023-12-13T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
частичная мобилизация в россии
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии. "В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html
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безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Частичная мобилизация в России
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров

Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат"
Бойцы спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии.
"В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.
Новая группа добровольцев из Грозного перед отправлением в зону СВО. 2 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации
2 октября, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Частичная мобилизация в России
 
 
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