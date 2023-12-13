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Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.12.2023
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:17
2023-12-13T18:17
2023-12-13T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
частичная мобилизация в россии
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии. "В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500 процентов