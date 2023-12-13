https://ria.ru/20231213/mobilizatsiya-1915599416.html

Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров

Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.12.2023

Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:17

2023-12-13T18:17

2023-12-13T18:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

частичная мобилизация в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1864001793_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_e3b349c5cf24491913af746f9ec275f5.jpg

ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии, заявил глава региона Рамзан Кадыров в среду в ходе прямой линии. "В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20231002/dobrovoltsy-1900010274.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), частичная мобилизация в россии