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Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/medrabotniki-1915501232.html
Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье
Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023
Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье
На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:49
2023-12-13T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что конкурсы профессионального мастерства проводятся для поддержки лучших сотрудников. "Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации - в общей сложности девять человек. Все они получат денежную премию", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, поучаствовать в конкурсе могли врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее трех лет. Конкурс включал три этапа: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрация практических умений. В результате лучшим врачом стал врач Сергиево-Посадской подстанции Станислав Вахрушев, лучшим фельдшером - фельдшер Жуковской подстанции Кристина Сахарова, лучшим медбратом - медицинский брат Красногорской подстанции Вячеслав Сахаров. Размер денежной премии для победителей и призеров составил для врачей - от 100 тысяч до 130 тысяч рублей, фельдшеров – от 60 тысяч до 120 тысяч рублей, для медбратьев и медсестер - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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4.7
96
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедработники
Медработники - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медработники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что конкурсы профессионального мастерства проводятся для поддержки лучших сотрудников.
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"Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации - в общей сложности девять человек. Все они получат денежную премию", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, поучаствовать в конкурсе могли врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее трех лет.
Конкурс включал три этапа: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрация практических умений. В результате лучшим врачом стал врач Сергиево-Посадской подстанции Станислав Вахрушев, лучшим фельдшером - фельдшер Жуковской подстанции Кристина Сахарова, лучшим медбратом - медицинский брат Красногорской подстанции Вячеслав Сахаров.
Размер денежной премии для победителей и призеров составил для врачей - от 100 тысяч до 130 тысяч рублей, фельдшеров – от 60 тысяч до 120 тысяч рублей, для медбратьев и медсестер - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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