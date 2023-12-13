https://ria.ru/20231213/medrabotniki-1915501232.html

Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье

Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2023

Лучших медработников скорой помощи выбрали в Подмосковье

На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:49

2023-12-13T12:49

2023-12-13T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На Московской областной станции скорой медицинской помощи подвели итоги конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что конкурсы профессионального мастерства проводятся для поддержки лучших сотрудников. "Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации - в общей сложности девять человек. Все они получат денежную премию", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, поучаствовать в конкурсе могли врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья Московской областной станции скорой медицинской помощи, работающие по специальности не менее трех лет. Конкурс включал три этапа: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрация практических умений. В результате лучшим врачом стал врач Сергиево-Посадской подстанции Станислав Вахрушев, лучшим фельдшером - фельдшер Жуковской подстанции Кристина Сахарова, лучшим медбратом - медицинский брат Красногорской подстанции Вячеслав Сахаров. Размер денежной премии для победителей и призеров составил для врачей - от 100 тысяч до 130 тысяч рублей, фельдшеров – от 60 тысяч до 120 тысяч рублей, для медбратьев и медсестер - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231213/doma-1915480012.html

https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), светлана стригункова