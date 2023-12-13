https://ria.ru/20231213/maksimovskaya-1915507093.html

В Ереване россиянка пострадала при попытке сбежать из следственного отдела

В Ереване россиянка пострадала при попытке сбежать из следственного отдела - РИА Новости, 13.12.2023

В Ереване россиянка пострадала при попытке сбежать из следственного отдела

Арестованная в Армении по подозрению в хулиганстве российская блогерша Юлия Максимовская получила травмы при попытке бегства из следственного отдела в Ереване,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:09

2023-12-13T13:09

2023-12-13T13:09

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

армения

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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Арестованная в Армении по подозрению в хулиганстве российская блогерша Юлия Максимовская получила травмы при попытке бегства из следственного отдела в Ереване, сообщили в среду в пресс-службе СК Армении. По данным СК, инцидент с попыткой бегства произошел вечером 12 декабря после очной ставки Максимовской с задержанным в рамках дела, по которому она признана потерпевшей. "Максимовская в 21.30 (20.30 мск) попросилась в туалет. Следователь сопроводил ее... и ждал у двери. Войдя, Максимовская попыталась сбежать через маленькое окно в туалете и упала на сетчатую крышу территории для прогулок задержанных, получив телесные повреждения. Максимовскую перевели в ереванский медицинский центр "Эребуни"... У нее диагностирован компрессионный перелом тел двух поясничных позвонков", - отметили в ведомстве. Отмечается, что после этого было возбуждено еще уголовное дело, по статье "попытка побега". "Максимовская наделена статусом обвиняемого, в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", - заявили в ведомстве. По данным следствия, 8 декабря Максимовская и еще один россиянин "повредили в Ереване имущество пункта быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сочетая эти действия ненормативной лексикой". Девятого декабря в следственном отделе СК ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш было инициировано уголовное производство по статье "хулиганство, совершённое группой лиц". В тот же день подозреваемые были задержаны. После задержания Максимовская сообщила, что на нее в ереванской квартире напали люди в масках, которые "унижали ее, обрили голову и облили краской". На основании этого сообщения следователи возбудили второе уголовные дело по статьям "психологическое воздействие" и "физическое воздействие", по которому блогер проходит в качестве потерпевшей.

https://ria.ru/20231213/sud-1915477761.html

ереван

армения

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ереван, следственный комитет россии (ск рф), армения