https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки - РИА Новости, 13.12.2023
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки
Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:25
2023-12-13T11:25
2023-12-13T11:25
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
ступино
павловский посад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136230/04/1362300428_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1ac770b61ea66fa7803d74809a88b948.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. "Что ни не неделя, то новые выявленные незарегистрированные зимние горки. Собственники таких развлекательных средств зачастую начинают их обустройство, забывая о том, что нужно их сначала зарегистрировать. В этот раз в ходе проверок в городских округах Ступино и Павловский Посад выявлено два таких случая", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова. Он добавил, что администрациям муниципальных образований выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и недопуску развлекательных средств к работе. Как отмечается пресс-служба, недавно специалисты Гостехнадзора Минэкологии выявили незарегистрированные зимние горки в нескольких муниципалитетах: Ступино, Лыткарино, Котельники, Кашира. Как и сейчас, городским округам, которые допустили нарушения, направили предостережения. "Впереди новогодние праздники, мы должны уберечь наших жителей от лишних неприятностей в виде травм, поэтому проверка зимних горок сейчас так важна. Мы внимательно следим за правильным обустройством таких развлекательных средств и их регистрацией", — уточнил Фирсов.
https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html
https://ria.ru/20231108/devochka-1908241137.html
московская область (подмосковье)
ступино
павловский посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136230/04/1362300428_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_08404e2f99f62ca25e9114ee0684e6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), ступино, павловский посад
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Ступино, Павловский Посад
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки
Гостехнадзор выявил незарегистрированные горки в Ступине и Павловском Посаде
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает пресс-служба
министерства экологии и природопользования Московской области.
"Что ни не неделя, то новые выявленные незарегистрированные зимние горки. Собственники таких развлекательных средств зачастую начинают их обустройство, забывая о том, что нужно их сначала зарегистрировать. В этот раз в ходе проверок в городских округах Ступино и Павловский Посад выявлено два таких случая", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.
В подмосковном Дмитрове построили покет-парк
Он добавил, что администрациям муниципальных образований выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и недопуску развлекательных средств к работе.
Как отмечается пресс-служба, недавно специалисты Гостехнадзора Минэкологии выявили незарегистрированные зимние горки в нескольких муниципалитетах: Ступино, Лыткарино
, Котельники
, Кашира
. Как и сейчас, городским округам, которые допустили нарушения, направили предостережения.
"Впереди новогодние праздники, мы должны уберечь наших жителей от лишних неприятностей в виде травм, поэтому проверка зимних горок сейчас так важна. Мы внимательно следим за правильным обустройством таких развлекательных средств и их регистрацией", — уточнил Фирсов.
На Алтае девочка погибла, катаясь с горки