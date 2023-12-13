https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html

Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки

Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки - РИА Новости, 13.12.2023

Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки

Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:25

2023-12-13T11:25

2023-12-13T11:25

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. "Что ни не неделя, то новые выявленные незарегистрированные зимние горки. Собственники таких развлекательных средств зачастую начинают их обустройство, забывая о том, что нужно их сначала зарегистрировать. В этот раз в ходе проверок в городских округах Ступино и Павловский Посад выявлено два таких случая", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова. Он добавил, что администрациям муниципальных образований выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и недопуску развлекательных средств к работе. Как отмечается пресс-служба, недавно специалисты Гостехнадзора Минэкологии выявили незарегистрированные зимние горки в нескольких муниципалитетах: Ступино, Лыткарино, Котельники, Кашира. Как и сейчас, городским округам, которые допустили нарушения, направили предостережения. "Впереди новогодние праздники, мы должны уберечь наших жителей от лишних неприятностей в виде травм, поэтому проверка зимних горок сейчас так важна. Мы внимательно следим за правильным обустройством таких развлекательных средств и их регистрацией", — уточнил Фирсов.

https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html

https://ria.ru/20231108/devochka-1908241137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), ступино, павловский посад