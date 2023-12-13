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Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:25 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/gostekhnadzor-1915478794.html
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки - РИА Новости, 13.12.2023
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки
Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:25
2023-12-13T11:25
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
ступино
павловский посад
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. "Что ни не неделя, то новые выявленные незарегистрированные зимние горки. Собственники таких развлекательных средств зачастую начинают их обустройство, забывая о том, что нужно их сначала зарегистрировать. В этот раз в ходе проверок в городских округах Ступино и Павловский Посад выявлено два таких случая", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова. Он добавил, что администрациям муниципальных образований выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и недопуску развлекательных средств к работе. Как отмечается пресс-служба, недавно специалисты Гостехнадзора Минэкологии выявили незарегистрированные зимние горки в нескольких муниципалитетах: Ступино, Лыткарино, Котельники, Кашира. Как и сейчас, городским округам, которые допустили нарушения, направили предостережения. "Впереди новогодние праздники, мы должны уберечь наших жителей от лишних неприятностей в виде травм, поэтому проверка зимних горок сейчас так важна. Мы внимательно следим за правильным обустройством таких развлекательных средств и их регистрацией", — уточнил Фирсов.
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общество, московская область (подмосковье), ступино, павловский посад
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Ступино, Павловский Посад
Подмосковный Гостехнадзор выявил две незарегистрированные зимние горки

Гостехнадзор выявил незарегистрированные горки в Ступине и Павловском Посаде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКатание с горки
Катание с горки - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Катание с горки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инспекторами Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья в ходе проверки выявлено две незарегистрированные зимние горки в Ступине и Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
"Что ни не неделя, то новые выявленные незарегистрированные зимние горки. Собственники таких развлекательных средств зачастую начинают их обустройство, забывая о том, что нужно их сначала зарегистрировать. В этот раз в ходе проверок в городских округах Ступино и Павловский Посад выявлено два таких случая", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.
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Он добавил, что администрациям муниципальных образований выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и недопуску развлекательных средств к работе.
Как отмечается пресс-служба, недавно специалисты Гостехнадзора Минэкологии выявили незарегистрированные зимние горки в нескольких муниципалитетах: Ступино, Лыткарино, Котельники, Кашира. Как и сейчас, городским округам, которые допустили нарушения, направили предостережения.
"Впереди новогодние праздники, мы должны уберечь наших жителей от лишних неприятностей в виде травм, поэтому проверка зимних горок сейчас так важна. Мы внимательно следим за правильным обустройством таких развлекательных средств и их регистрацией", — уточнил Фирсов.
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