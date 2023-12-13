https://ria.ru/20231213/gazifikatsiya_sel-1915603507.html
Шестьдесят сел газифицировали в Подмосковье по программе губернатора
Шестьдесят сел газифицировали в Подмосковье по программе губернатора - РИА Новости, 13.12.2023
Шестьдесят сел газифицировали в Подмосковье по программе губернатора
В 2023 году по губернаторской программе в Московской области газифицировали шестьдесят населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:23
2023-12-13T18:23
2023-12-13T18:23
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2023 году по губернаторской программе в Московской области газифицировали шестьдесят населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. В рамках реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева "Развитие газификации в Московской области" специалисты "Мособлгаза" газифицировали 60 населенных пунктов Подмосковья. В числе последних газифицированных сельских пунктов – деревня Коровино в Орехово-Зуеве, деревня Мошницы в Солнечногорске, деревне Жирошкино в Раменском, деревне Прудно в Ступине. По информации пресс-службы, с начала текущего года уже ввели в эксплуатацию 386 километров газопроводов, благодаря чему более десяти тысяч жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению. Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 2023 году губернаторскую программу "Развитие газификации в Московской области" выполнили на 100%. На всех объектах завершены работы, которые были запланированы на 2023 год. По окончании работ в населенных пунктах начнется бесплатное подведение газа до границ участков жителей зарегистрированных домов по соцгазификации. Для внесения населенного пункта в программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики региона. При этом в населенном пункте должно быть не меньше 30 жителей с постоянной регистрацией. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев, мособлгаз, природный газ
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Андрей Воробьев, Мособлгаз, Природный газ
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В 2023 году по губернаторской программе в Московской области газифицировали шестьдесят населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
В рамках реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева
"Развитие газификации в Московской области" специалисты "Мособлгаза
" газифицировали 60 населенных пунктов Подмосковья. В числе последних газифицированных сельских пунктов – деревня Коровино в Орехово-Зуеве
, деревня Мошницы в Солнечногорске
, деревне Жирошкино в Раменском
, деревне Прудно в Ступине
.
По информации пресс-службы, с начала текущего года уже ввели в эксплуатацию 386 километров газопроводов, благодаря чему более десяти тысяч жителей смогут подключиться к централизованному газоснабжению.
Власти Подмосковья ориентируются на модернизацию котельных
Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 2023 году губернаторскую программу "Развитие газификации в Московской области" выполнили на 100%. На всех объектах завершены работы, которые были запланированы на 2023 год.
По окончании работ в населенных пунктах начнется бесплатное подведение газа до границ участков жителей зарегистрированных домов по соцгазификации.
Для внесения населенного пункта в программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики региона. При этом в населенном пункте должно быть не меньше 30 жителей с постоянной регистрацией. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 450 тысяч рублей.