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Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США - РИА Новости, 13.12.2023
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09:51 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/gayana-1915456431.html
Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США
Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США - РИА Новости, 13.12.2023
Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США
Гайана на фоне территориального спора с Венесуэлой изучает возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с союзниками, в том числе с США, заявил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:51
2023-12-13T09:51
в мире
гайана
венесуэла
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гайана на фоне территориального спора с Венесуэлой изучает возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с союзниками, в том числе с США, заявил вице-президент страны Бхаррат Джагдео в интервью газете Financial Times. "Мы изучаем возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с нашими союзниками, в том числе с США", - сказал Джагдео. Он не стал уточнять, какого плана сотрудничество имеется в виду, но заметил, что армия Гайаны вместе с находящимися в резерве насчитывает чуть более 4 тысяч военных, тогда как в распоряжении Венесуэлы их более 351 тысячи. "Мы верим, что у нас есть возможность сдержать Венесуэлу и предотвратить любые агрессивные намерения в отношении нашей страны", - добавил Джагдео. При этом, по его словам, США своим решением ослабить санкции в отношении Венесуэлы, вероятно, придали лидеру государства Николасу Мадуро смелости в его угрозах в адрес Гайаны. "Мы обеспокоены тем, что снятие санкций может дать Венесуэле больше ресурсов для реализации своих злых намерений против Гайаны", - заявил Джагдео. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Лидеры Гайаны и Венесуэлы согласились встретиться 14 декабря в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения конфликта вокруг Эссекибо.
https://ria.ru/20231210/peregovory-1914877508.html
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в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон
В мире, Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН
Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США

Гайана из-за спора с Венесуэлой изучает развитие сотрудничества по обороне с США

© AP Photo / Andres LeightonГайана
Гайана - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Andres Leighton
Гайана. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Гайана на фоне территориального спора с Венесуэлой изучает возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с союзниками, в том числе с США, заявил вице-президент страны Бхаррат Джагдео в интервью газете Financial Times.
"Мы изучаем возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с нашими союзниками, в том числе с США", - сказал Джагдео.
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Он не стал уточнять, какого плана сотрудничество имеется в виду, но заметил, что армия Гайаны вместе с находящимися в резерве насчитывает чуть более 4 тысяч военных, тогда как в распоряжении Венесуэлы их более 351 тысячи.
"Мы верим, что у нас есть возможность сдержать Венесуэлу и предотвратить любые агрессивные намерения в отношении нашей страны", - добавил Джагдео.
При этом, по его словам, США своим решением ослабить санкции в отношении Венесуэлы, вероятно, придали лидеру государства Николасу Мадуро смелости в его угрозах в адрес Гайаны.
"Мы обеспокоены тем, что снятие санкций может дать Венесуэле больше ресурсов для реализации своих злых намерений против Гайаны", - заявил Джагдео.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
Лидеры Гайаны и Венесуэлы согласились встретиться 14 декабря в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины для обсуждения конфликта вокруг Эссекибо.
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