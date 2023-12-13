https://ria.ru/20231213/elka-1915610633.html
Главную экоелку России установили в московском зоопарке
Главную экоелку России установили в московском зоопарке - РИА Новости, 13.12.2023
Главную экоелку России установили в московском зоопарке
Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке, всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:42
2023-12-13T18:42
2023-12-13T18:42
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светлана акулова
светлана радионова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке, всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов, сообщает пресс-служба столичного зоосада. "Генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыли в зоопарке главную экологичную елку страны. Праздничный наряд елки своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной Росприроднадзором в рамках международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", - говорится в сообщении. Отмечается, что восьмиметровую пушистую красавицу украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
https://ria.ru/20231213/elka-1915508514.html
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общество, городское хозяйство москвы, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, светлана акулова, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Светлана Акулова, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Новый год
Главную экоелку России установили в московском зоопарке
Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке