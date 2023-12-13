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Главную экоелку России установили в московском зоопарке - РИА Новости, 13.12.2023
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18:42 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/elka-1915610633.html
Главную экоелку России установили в московском зоопарке
Главную экоелку России установили в московском зоопарке - РИА Новости, 13.12.2023
Главную экоелку России установили в московском зоопарке
Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке, всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:42
2023-12-13T18:42
общество
городское хозяйство москвы
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
светлана акулова
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке, всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов, сообщает пресс-служба столичного зоосада. "Генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыли в зоопарке главную экологичную елку страны. Праздничный наряд елки своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной Росприроднадзором в рамках международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", - говорится в сообщении. Отмечается, что восьмиметровую пушистую красавицу украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
https://ria.ru/20231213/elka-1915508514.html
луганская народная республика
россия
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общество, городское хозяйство москвы, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, светлана акулова, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Светлана Акулова, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Новый год
Главную экоелку России установили в московском зоопарке

Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке

© Фото : РосприроднадзорРуководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Росприроднадзор
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную экологичную елку России установили в московском зоопарке, всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
«
"Генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова и глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыли в зоопарке главную экологичную елку страны. Праздничный наряд елки своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной Росприроднадзором в рамках международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восьмиметровую пушистую красавицу украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
Грузовик с главной елью страны в городском округе Щелково Московской области. 13 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Главную елку страны отправят на Соборную площадь Кремля
Вчера, 13:14
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСветлана АкуловаСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Новый год
 
 
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