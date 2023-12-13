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Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 14.45 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:40
2023-12-13T16:40
2023-12-13T16:40
специальная военная операция на украине
донецк
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 15.45 украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Макеевке, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район находится на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
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РИА Новости
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донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости.
Украинские войска в 14.45 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в 15.45 украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, а также по Макеевке, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район находится на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине