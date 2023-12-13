https://ria.ru/20231213/chernyshenko-1915493771.html
Исследования и образование всегда находятся вне политики, заявил Чернышенко
Исследования и образование всегда находятся вне политики, заявил Чернышенко - РИА Новости, 13.12.2023
Исследования и образование всегда находятся вне политики, заявил Чернышенко
Исследования и образование - это та повестка дня, которая даже в непростые времена находятся вне политики, а также являются одним из ярчайших проявлений... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:19
2023-12-13T12:19
2023-12-13T12:19
дмитрий чернышенко
образование - общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Исследования и образование - это та повестка дня, которая даже в непростые времена находятся вне политики, а также являются одним из ярчайших проявлений гуманизма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Убежден, что исследования и образование — это та повестка дня, которая даже в непростые времена находится вне политической конъюнктуры, является одним из ярчайших проявлений гуманизма", - сказал Чернышенко в ходе торжественной церемонии вручения международной премии ЮНЕСКО-Россия имени Менделеева в области фундаментальных наук. Он отметил, что в условиях международной турбулентности особенно важно, и даже важнее, чем в спокойные времена сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач. По словам вице-премьера, Россия поддерживает и приветствует любые усилия, направленные на развитие международного научно-технологического и образовательного сотрудничества. "Очевидно, что наиболее прорывные результаты исследований находятся на пересечении сразу нескольких научных областей, и именно им необходимо уделять наибольшее внимание", - подчеркнул Чернышенко. Для России вручение премии ЮНЕСКО-Россия имени Менделеева в области фундаментальных наук - особенное мероприятие, так как страна всегда придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО во всех сферах, включая науку, добавил зампред правительства. "Премия в области фундаментальных наук – это важная составляющая конструктивного международного диалога в профессиональном сообществе, а также диалога между народами и странами", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий чернышенко, образование - общество
Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество
Исследования и образование всегда находятся вне политики, заявил Чернышенко
Чернышенко: исследования и образование даже в непростые времена — вне политики
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Исследования и образование - это та повестка дня, которая даже в непростые времена находятся вне политики, а также являются одним из ярчайших проявлений гуманизма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Убежден, что исследования и образование — это та повестка дня, которая даже в непростые времена находится вне политической конъюнктуры, является одним из ярчайших проявлений гуманизма", - сказал Чернышенко в ходе торжественной церемонии вручения международной премии ЮНЕСКО
-Россия имени Менделеева в области фундаментальных наук.
Он отметил, что в условиях международной турбулентности особенно важно, и даже важнее, чем в спокойные времена сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач.
По словам вице-премьера, Россия поддерживает и приветствует любые усилия, направленные на развитие международного научно-технологического и образовательного сотрудничества.
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"Очевидно, что наиболее прорывные результаты исследований находятся на пересечении сразу нескольких научных областей, и именно им необходимо уделять наибольшее внимание", - подчеркнул Чернышенко.
Для России вручение премии ЮНЕСКО-Россия имени Менделеева в области фундаментальных наук - особенное мероприятие, так как страна всегда придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО во всех сферах, включая науку, добавил зампред правительства.
"Премия в области фундаментальных наук – это важная составляющая конструктивного международного диалога в профессиональном сообществе, а также диалога между народами и странами", - заключил Чернышенко.
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