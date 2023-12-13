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Биография поэта Валерия Брюсова

Биография поэта Валерия Брюсова - РИА Новости, 13.12.2023

Биография поэта Валерия Брюсова

Русский поэт, драматург и переводчик, один из основателей русского символизма Валерий Яковлевич Брюсов родился 13 декабря (1 декабря по старому стилю) 1873 года РИА Новости, 13.12.2023

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Русский поэт, драматург и переводчик, один из основателей русского символизма Валерий Яковлевич Брюсов родился 13 декабря (1 декабря по старому стилю) 1873 года в Москве в купеческой семье. Был внуком поэта Александра Бакулина (1813-1894), автора "Басен провинциала" (1864). В четыре года будущий поэт научился читать, с семи лет начал писать стихи, создавал рукописные журналы с собственными произведениями. Начальное образование получил дома, учился французскому языку и арифметике. Затем обучался в гимназиях Франца Креймана (1885-1889) и Льва Поливанова (1890-1893). В 1899 году Брюсов окончил исторический факультет Московского университета (ныне Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова). Первой его публикацией стало "Письмо в редакцию" в детском журнале "Задушевное слово" (1884). 1892 год стал периодом знакомства Брюсова с французскими символистами. Увлеченный эстетикой декаданса, Брюсов полностью погрузился в мир поэзии. В 1894-1895 годы издал три небольших сборника стихов русских символистов, которые написал под разными псевдонимами. Критики восприняла их как курьез, особенно моностих "О закрой свои бледные ноги" (1895). Он принес Брюсову скандальную известность и репутацию главного декадента России. В 1895 году вышел сборник стихов "Шедевры" (Chefs d'œuvre), также вызвав нападки. Началась многолетняя борьба Брюсова за признание поэзии символизма, суть которого заключалась в мистике и символе как способе выражения. Главным критерием оценки поэзии и ее основной ценностью провозглашалась красота. В 1897 году вышел сборник стихов поэта Me eum esse ("Это – я"), где проявились урбанистические, исторические и научные мотивы. В 1899 году Брюсов издал брошюру "Об искусстве", где изложил основы эстетических идей новой поэзии. К концу 1890-х годов окончательно сложилась поэтическая манера Брюсова, отошедшего от декадентства. Для его поэзии, мало менявшейся с годами, стало характерно обращение к мифологическим, историческим и урбанистическим темам, любовной лирике в сочетании с картинами природы и философией: сборники Tertia vigilia ("Третья стража", 1900), Urbi et orbi ("Городу и миру", 1903), Stephanos ("Венок", 1906), "Все напевы" (1909), "Зеркало теней" (1912). Как идейный руководитель первого в России модернистского издательства "Скорпион" (1900) и журнала "Весы" (1904-1908) Брюсов стал ключевой фигурой символизма и способствовал его признанию в литературных кругах. Собрание стихов "Пути и перепутья" (три тома, 1908-1909) закрепило за ним репутацию одного из крупнейших поэтов России. Начало ХХ века ознаменовалось сближением Брюсова с другими символистами – Дмитрием Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Федором Сологубом. В 1901 году вышел их первый совместный альманах "Северные цветы" – именно тогда символизм оформился как литературное течение. К 1910 году Брюсов отошел от этого направления, перестав разделять его идеалы. В 1910-1912 годах руководил литературным отделом журнала "Русская мысль". Для поэзии Брюсова 1910-х годов стали характерны самоповторы и ориентация на классические традиции – сборники "Семь цветов радуги" (1916), "Девятая Камена" (1917), "Последние мечты" (1920) в сочетании с экспериментами – анонимный сборник от лица женщины "Стихи Нелли" (1913), хрестоматия "Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам" (1918). В годы Первой мировой войны (1914-1918) Брюсов работал военным корреспондентом газеты "Русские ведомости". В тот период появились критические стихотворения Брюсова, так и оставшиеся неопубликованными. К Октябрьской революции 1917 года отнесся критически, однако в мае 1918 года стал сотрудничать с наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским с целью наладить отношения между интеллигенцией и новой властью. В 1920 году вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков, РКП(б)). В те годы поэтическая манера Брюсова испытывала влияние авангардизма и революционных реалий (сборники "В такие дни" и "Миг", оба – 1921). Последним экспериментом стала попытка создания "научной поэзии" – соединения новых научных знаний с авангардистской поэтикой: сборники "Дали" (1922) и "Меа" ("Спеши", 1924). Драматургия Брюсова, не изданная при жизни, стала важной частью его наследия. Это пьесы "Учитель" (1892), "Декаденты" (1893), "Земля. Сцены будущих времен" (1905), "Протесилай умерший" (1913). Особое место в творчестве Брюсова занимал жанр фантастики. Первым таким произведением стала повесть "На Венеру" (1887), а самым крупным – роман "Гора Звезды" (1895-1899, опубликован в 1975 году). В первый прозаический сборник Брюсова "Земная ось" (1907) вошли почти все фантастические рассказы, а также драма "Земля", в которой человечество гибнет в результате экологической катастрофы. Незаконченными остались рассказы "Восстание машин" (1908) и "Мятеж машин" (1914), а также антиутопия "Республика Южного Креста" (1904-1905). В рассказе "Ночное путешествие" (1913) герой отправляется в путешествие на планету в созвездии Ориона. Действие неоконченной пьесы "Мир семи поколений" (1923, опубликована в 1973 году) разворачивается на обитаемой комете. В историческом романе "Огненный ангел" (1907-1908) рассказывается о событиях в Германии XVI века, где прослеживается связь человека с миром демонов. Последним научно-фантастическим произведением Брюсова стала повесть "Первая междупланетная экспедиция", где описан полет на Марс (1920-1921, опубликована в 1976 году). Футурологическая антиутопия "Диктатор" (1921) была запрещена цензурой и вышла в свет лишь в 1986 году. Брюсов занимался переводами иностранной литературы. Перевел с подлинника стихотворения римских (сборник Erotopaegnia, 1917), французских поэтов (антология "Французские лирики 19 века", 1909), Эмиля Верхарна ("Поэмы", 1923), Джорджа Байрона, Эдгара По ("Полное собрание поэм и стихотворений", 1924), драматургию Жан-Батиста Расина ("Федра", опубликована в 1940), Мольера ("Амфитрион", 1913), Мориса Метерлинка ("Пеллеас и Мелизанда", 1907), Верхарна ("Елена Спартанская", 1909), Габриэле Д'Аннунцио ("Франческа да Римини", 1909), Оскара Уайльда ("Герцогиня Падуанская", 1911), Ромена Роллана ("Лилюли", 1923), с подстрочника – стихотворения армянских, латышских и финских поэтов. Много лет работал над переводами "Фауста" Иоганна Гете (первая часть опубликована в 1928, вторая не опубликована), "Энеиды" Вергилия (не закончен, опубликован в 1933 году). В 1916 году завершил перевод сборника "Поэзия Армении" и исследование "Летопись исторических судеб армянского народа", был удостоен звания народного поэта Армении. Среди других сочинений – мемуарные очерки, заметки о путешествиях по Европе, художественная и театральная критика, статьи об оккультизме и спиритизме. Всего Валерий Брюсов стал автором свыше 80 книг. Занимался организационной, просветительской и преподавательской деятельностью. В 1917-1919 годах возглавлял Комитет по регистрации произведений печати в Москве, а затем отделение Российской книжной палаты. В 1918-1924 годах служил в Народном комиссариате просвещения. В 1919-1921 годах – председатель Всероссийского союза поэтов. В 1921 году создал Высший литературно-художественный институт (впоследствии ВЛХИ им. В.Я. Брюсова), где до конца жизни был ректором и профессором, читал лекции и курсы, вел класс поэзии. Участвовал в подготовке первого издания Большой советской энциклопедии (1926). 9 октября 1924 года в Москве Брюсов скончался от воспаления легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Был женат на Иоанне Рунт (1876-1965), ставшей помощницей и хранительницей трудов поэта. В Москве на проспекте Мира в доме 30, где Брюсов проживал в 1910-1924 годы, располагается Музей Серебряного века с его мемориальным кабинетом. В Краснодаре именем Брюсова названы улица и проезд.

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