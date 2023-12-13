https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915434002.html
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 13.12.2023
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:11
2023-12-13T03:11
2023-12-13T03:11
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - сообщили в МО. По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация". "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - сообщили в министерстве. После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск. "Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин". В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость". Во вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"
Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ "Гвоздика" на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - сообщили в МО.
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По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация". "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - сообщили в министерстве.
После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск.
«
"Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин".
В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость".
Во вторник Минобороны РФ
сообщило, что войска Украины
за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих.
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