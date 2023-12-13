Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915434002.html
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 13.12.2023
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:11
2023-12-13T03:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372517_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_10c9b16e5567611a9fed8d3f527e7fa2.jpg
ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - сообщили в МО. По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация". "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - сообщили в министерстве. После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск. "Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин". В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость". Во вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html
https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372517_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b8bccb7272681f05688d82bb143d96a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"

Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ "Гвоздика" на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - сообщили в МО.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады
Вчера, 21:24
По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация". "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - сообщили в министерстве.
После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск.
«
"Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин".
В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость".
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих.
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Российские специалисты рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала