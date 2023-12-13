https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915434002.html

Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"

Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 13.12.2023

Артиллеристы ЗВО поразили украинские броневики и САУ "Гвоздика"

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:11

2023-12-13T03:11

2023-12-13T03:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "На купянском направлении разведчики общевойскового соединения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения" - сообщили в МО. По выявленным целям был нанесен удар из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация". "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - сообщили в министерстве. После нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны украинских войск. "Наш экипаж – отличные друзья. Друг с другом уже здесь познакомились. Уже как семья стали. Когда к нам приходит цель, необходимо очень быстро и своевременно выполнить задачу. Мы дежурим 24/7", - рассказал заряжающий САУ "Акация" с позывным "Пингвин". В оборонном ведомстве отметили, что "Пингвин" получил государственную награду за выполнение боевых задач в ходе СВО. Ему была вручена медаль "За храбрость". Во вторник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих.

https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html

https://ria.ru/20231212/bespilotniki-1915325565.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)