https://ria.ru/20231213/alzhir-1915429684.html
СМИ: Алжир примет 400 палестинских детей, раненных при израильских ударах
СМИ: Алжир примет 400 палестинских детей, раненных при израильских ударах - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Алжир примет 400 палестинских детей, раненных при израильских ударах
Алжир примет на лечение в своих госпиталях 400 палестинских детей, пострадавших вследствие израильских ударов по сектору Газа, сообщает алжирское информационное РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:56
2023-12-13T01:56
2023-12-13T01:56
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владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 13 дек - РИА Новости. Алжир примет на лечение в своих госпиталях 400 палестинских детей, пострадавших вследствие израильских ударов по сектору Газа, сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой на информированный источник. По данным источника, раненые дети будут размещены в гражданских и военных госпиталях в различных провинциях страны. "Алжир примет 400 раненых палестинских детей для лечения от ран и последствий варварской сионистской бомбардировки, направленной против палестинского гражданского населения", - сообщает агентство. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
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в мире, израиль, россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, алжир (республика)
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Алжир (республика)
СМИ: Алжир примет 400 палестинских детей, раненных при израильских ударах
APS: Алжир примет 400 палестинских детей, раненных при ударах Израиля по Газе
ТУНИС, 13 дек - РИА Новости.
Алжир примет на лечение в своих госпиталях 400 палестинских детей, пострадавших вследствие израильских ударов по сектору Газа, сообщает алжирское информационное агентство APS
со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, раненые дети будут размещены в гражданских и военных госпиталях в различных провинциях страны.
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"Алжир примет 400 раненых палестинских детей для лечения от ран и последствий варварской сионистской бомбардировки, направленной против палестинского гражданского населения", - сообщает агентство.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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