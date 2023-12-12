СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад
WSJ: конгресс США настроен к Зеленскому не так доброжелательно, как в 2022 году
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году, пишет американская газета Wall Street Journal.
В понедельник Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Ожидается, что во вторник он посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы договориться о продолжении финансовой поддержки Киева.
"Он (Зеленский) встретит более жесткую аудиторию, когда вернется на Капитолийский холм во вторник, чтобы просить о продолжении выделения военной помощи, которая сталкивается с сопротивлением в Конгрессе в критический момент войны", - пишет газета. Издание отмечает, что даже союзники Зеленского переживают по поводу того, "во сколько обойдется продолжение борьбы с Россией".
Республиканцы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.