https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915338919.html

СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад

СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад

Американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году, пишет... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:59

2023-12-12T15:59

2023-12-12T15:59

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конгресс сша

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году, пишет американская газета Wall Street Journal. В понедельник Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Ожидается, что во вторник он посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы договориться о продолжении финансовой поддержки Киева. "Он (Зеленский) встретит более жесткую аудиторию, когда вернется на Капитолийский холм во вторник, чтобы просить о продолжении выделения военной помощи, которая сталкивается с сопротивлением в Конгрессе в критический момент войны", - пишет газета. Издание отмечает, что даже союзники Зеленского переживают по поводу того, "во сколько обойдется продолжение борьбы с Россией". Республиканцы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, сша, конгресс сша, ситуация в днр и лнр