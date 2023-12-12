https://ria.ru/20231212/zakon-1915295703.html

Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили

Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили - РИА Новости, 12.12.2023

Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:29

2023-12-12T13:29

2023-12-12T13:29

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вносятся изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". "Изменения имеют системный характер и позволят развивать молодежную политику в едином направлении на всех уровнях публичной власти. Эффективность реализации молодежной политики играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципалитетов", - говорилось в пояснительной записке к закону.

https://ria.ru/20231206/rosmolodezh-1914116820.html

россия

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Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин