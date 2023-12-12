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Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили - РИА Новости, 12.12.2023
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13:29 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zakon-1915295703.html
Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили
Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили - РИА Новости, 12.12.2023
Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:29
2023-12-12T13:29
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Вносятся изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". "Изменения имеют системный характер и позволят развивать молодежную политику в едином направлении на всех уровнях публичной власти. Эффективность реализации молодежной политики играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципалитетов", - говорилось в пояснительной записке к закону.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили

Путин расширил полномочия муниципалитетов в молодежной политике

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вносятся изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
"Изменения имеют системный характер и позволят развивать молодежную политику в едином направлении на всех уровнях публичной власти. Эффективность реализации молодежной политики играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципалитетов", - говорилось в пояснительной записке к закону.
Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов
Росмолодежь предложила создать стратегию молодежной политики СГ
6 декабря, 14:38
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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