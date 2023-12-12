Полномочия муниципалитетов в молодежной политике расширили
Путин расширил полномочия муниципалитетов в молодежной политике
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий органов муниципальной власти в области молодежной политики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Вносятся изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
"Изменения имеют системный характер и позволят развивать молодежную политику в едином направлении на всех уровнях публичной власти. Эффективность реализации молодежной политики играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципалитетов", - говорилось в пояснительной записке к закону.