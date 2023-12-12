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Путин подписал закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
Путин подписал закон о единой анкете при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится единая анкета, предоставляемая гражданами при поступлении на государственную или муниципальную... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:16
2023-12-12T13:19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится единая анкета, предоставляемая гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральный закон был подготовлен в целях унификации сведений о кадровом составе органов публичной власти. Федеральным законом предусматривается установление единой формы анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. Форма анкеты, в том числе перечень включаемых в нее сведений, порядок и сроки их актуализации устанавливаются президентом Российской Федерации. Также уточняются ограничения и последствия в виде расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя за представление при поступлении на гражданскую службу и (или) в период ее прохождения подложных документов и (или) заведомо ложных сведений, подтверждающих соблюдение ограничений, запретов и требований, нарушение которых препятствует замещению должности гражданской службы.
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владимир путин, россия
Путин подписал закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
Путин подписал закон о единой анкете при поступлении на государственную службу
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым вводится единая анкета, предоставляемая гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Федеральный закон был подготовлен в целях унификации сведений о кадровом составе органов публичной власти. Федеральным законом предусматривается установление единой формы анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. Форма анкеты, в том числе перечень включаемых в нее сведений, порядок и сроки их актуализации устанавливаются президентом Российской Федерации.
Также уточняются ограничения и последствия в виде расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя за представление при поступлении на гражданскую службу и (или) в период ее прохождения подложных документов и (или) заведомо ложных сведений, подтверждающих соблюдение ограничений, запретов и требований, нарушение которых препятствует замещению должности гражданской службы.
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