https://ria.ru/20231212/zakon-1915287470.html
Путин подписал закон об упрощенном представлении интересов жильцов в суде
Путин подписал закон об упрощенном представлении интересов жильцов в суде - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон об упрощенном представлении интересов жильцов в суде
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве председателя совета многоквартирного дома представлять интересы собственников в суде без... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:04
2023-12-12T13:04
2023-12-12T13:04
владимир путин
россия
жилье
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве председателя совета многоквартирного дома представлять интересы собственников в суде без сбора доверенностей от владельцев жилья. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Для этого собственники должны наделить председателя совета полномочием по выступлению в суде в качестве их представителя. Такое решение должно быть оформлено протоколом собрания и содержать перечень споров, связанных с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг, по которым председатель совета вправе выступать в суде.
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владимир путин, россия, жилье
Владимир Путин, Россия, Жилье
Путин подписал закон об упрощенном представлении интересов жильцов в суде
Путин подписал закон, упрощающий представление интересов жильцов дома в суде