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СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось - РИА Новости, 12.12.2023
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05:13 12.12.2023 (обновлено: 05:39 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/voennye-1915210953.html
СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось
СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось
Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:13
2023-12-12T05:39
в мире
сша
афганистан
ирак
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, утверждает газета New York Times со ссылкой на украинские и американские источники. "Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", - пишет издание. Источники издания признают, что потери ВСУ за время контрнаступления были значительными, а полоса обороны российских войск оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе. В Германии же украинские силы тренировались прорываться через намного менее плотную оборону, чем ту, с которой они столкнулись, пишет New York Times. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231212/general-1915210167.html
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сша
афганистан
ирак
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в мире, сша, афганистан, ирак, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, США, Афганистан, Ирак, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось

NYT: обучение украинских солдат на американский манер оказалось безуспешным

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинско-американские командно-штабные учения
Украинско-американские командно-штабные учения - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинско-американские командно-штабные учения. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, утверждает газета New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.
"Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", - пишет издание.
Антонио Агуто
США отправят на Украину генерала для разработки новой стратегии, пишут СМИ
05:03
Источники издания признают, что потери ВСУ за время контрнаступления были значительными, а полоса обороны российских войск оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе. В Германии же украинские силы тренировались прорываться через намного менее плотную оборону, чем ту, с которой они столкнулись, пишет New York Times.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Экс-сотрудница госдепа обвинила США в срыве переговоров по Украине
01:38
 
В миреСШААфганистанИракВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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