СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось
NYT: обучение украинских солдат на американский манер оказалось безуспешным
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинско-американские командно-штабные учения
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинско-американские командно-штабные учения. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, утверждает газета New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.
"Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", - пишет издание.
Источники издания признают, что потери ВСУ за время контрнаступления были значительными, а полоса обороны российских войск оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе. В Германии же украинские силы тренировались прорываться через намного менее плотную оборону, чем ту, с которой они столкнулись, пишет New York Times.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.