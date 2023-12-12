https://ria.ru/20231212/voennye-1915210953.html

СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось

СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: обучение украинских солдат на американский манер провалилось

Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:13

2023-12-12T05:13

2023-12-12T05:39

в мире

сша

афганистан

ирак

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инструкторы из США тренировали украинские войска перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе, утверждает газета New York Times со ссылкой на украинские и американские источники. "Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно", - пишет издание. Источники издания признают, что потери ВСУ за время контрнаступления были значительными, а полоса обороны российских войск оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе. В Германии же украинские силы тренировались прорываться через намного менее плотную оборону, чем ту, с которой они столкнулись, пишет New York Times. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231212/general-1915210167.html

https://ria.ru/20231212/ssha-1915203423.html

сша

афганистан

ирак

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в мире, сша, афганистан, ирак, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины