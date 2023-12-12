https://ria.ru/20231212/velikobritaniya-1915333763.html
Великобритания подарит Украине военные катера и машины-амфибии
Великобритания подарит Украине военные катера и машины-амфибии - РИА Новости, 12.12.2023
Великобритания подарит Украине военные катера и машины-амфибии
Великобритания передаст Украине 23 военных катера для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг", сообщило во вторник британское минобороны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:38
2023-12-12T15:38
2023-12-12T15:38
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Великобритания передаст Украине 23 военных катера для рейдовых операций и 20 машин-амфибий "Викинг", сообщило во вторник британское минобороны. "Я могу объявить, что Великобритания дарит 23 катера для рейдовых операций на берегу и в прибрежной зоне и 20 машин-амфибий быстрого развертывания "Викинг", - приводятся в заявлении слова главы ведомства Гранта Шаппса, сказанные им накануне в Адмиралтейском доме. Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что Лондон передаст Киеву два минно-поисковых корабля класса Sandown. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, грант шаппс, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, Грант Шаппс, НАТО
Великобритания подарит Украине военные катера и машины-амфибии
Великобритания заявила, что передаст Киеву 23 военных катера и 20 машин-амфибий