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В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до шести часов в сутки - РИА Новости, 12.12.2023
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12:33 12.12.2023 (обновлено: 12:41 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/uzbekistan-1915275108.html
В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до шести часов в сутки
В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до шести часов в сутки - РИА Новости, 12.12.2023
В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до шести часов в сутки
Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) во всех регионах Узбекистана ограничили уже до шести часов в сутки из-за наступающих... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:33
2023-12-12T12:41
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ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) во всех регионах Узбекистана ограничили уже до шести часов в сутки из-за наступающих холодов, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот" (Регионгазосанбжение). Временные ограничения на работу АГНКС начали вводить еще на прошлой неделе, с пятницы все газовые заправки в стране работали только с 6.00 до 15.00 (с 4.00 до 13.00 мск). "С сегодняшнего дня внесены изменения в режим работы АГНКС - с 6.00 до 12.00 (с 4.00 до 10.00 мск). Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры воздуха", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале сбытовой компании. На этой неделе в Узбекистане зафиксировано резкое похолодание: днем - до минус 10, ночью – до 20 градусов мороза в отдельных регионах. С 2018 года в республике для предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов в осенне-зимний период регулярно вводятся временные ограничения на работу газовых заправок. Прошлый раз такие ограничения вводились в январе. В Узбекистане около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране дефицит дизельного топлива и бензина.
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узбекистан, в мире
Узбекистан, В мире
В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до шести часов в сутки

В Узбекистане ограничили работу газовых заправок до 6 часов в сутки из-за мороза

© Sputnik / Авенир ДебердеевГазовая заправка в Ташкенте
Газовая заправка в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Газовая заправка в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС) во всех регионах Узбекистана ограничили уже до шести часов в сутки из-за наступающих холодов, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот" (Регионгазосанбжение).
Временные ограничения на работу АГНКС начали вводить еще на прошлой неделе, с пятницы все газовые заправки в стране работали только с 6.00 до 15.00 (с 4.00 до 13.00 мск).
«
"С сегодняшнего дня внесены изменения в режим работы АГНКС - с 6.00 до 12.00 (с 4.00 до 10.00 мск). Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры воздуха", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале сбытовой компании.
На этой неделе в Узбекистане зафиксировано резкое похолодание: днем - до минус 10, ночью – до 20 градусов мороза в отдельных регионах.
С 2018 года в республике для предотвращения нарушений технологического режима при эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов в осенне-зимний период регулярно вводятся временные ограничения на работу газовых заправок. Прошлый раз такие ограничения вводились в январе.
В Узбекистане около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране дефицит дизельного топлива и бензина.
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