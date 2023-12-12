https://ria.ru/20231212/soglashenie-1915393600.html

Украина вышла из соглашения СНГ о мерах безопасности на опасных объектах

Украина вышла из соглашения СНГ о мерах безопасности на опасных объектах - РИА Новости, 12.12.2023

Украина вышла из соглашения СНГ о мерах безопасности на опасных объектах

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:04

2023-12-12T19:04

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с СНГ о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, подписанного 28 сентября 2001 года в Москве, и протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, подписанного 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Кроме того, как сообщает Мельничук, кабмин Украины одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения о взаимодействии стран-участниц СНГ на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения ЧС. Документ был подписан 12 апреля 1996 года в Москве.

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в мире, снг, москва, украина, верховная рада украины