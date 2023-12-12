https://ria.ru/20231212/rubl-1915201484.html

Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки

Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 12.12.2023

Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки

Банк России на заседании в пятницу не станет резко поднимать ставку, как это было в октябре, и увеличит ее на один процентный пункт. Такое мнение в интервью... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T03:18

2023-12-12T03:18

2023-12-12T03:18

экономика

ключевая ставка

рубль

курс рубля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761274053_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_4f40d306d633906d3c4e6db24f8cebd3.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Банк России на заседании в пятницу не станет резко поднимать ставку, как это было в октябре, и увеличит ее на один процентный пункт. Такое мнение в интервью агентству “Прайм” высказал старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.В пятницу, 15 декабря, Банк России соберется на последнее в этом году заседание по ключевой ставке. “На этот раз мы ожидаем повышения до 16 процентов”, - прогнозирует экономист. Такое решение регулятора, полагает он, будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября.По мнению Коныгина, ставка остается высокой как минимум в первом полугодии следующего года. В дальнейшем возможен цикл понижения до 12-13 процентов.На этом фоне в декабре курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар. Небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели (28 декабря - финальный день платежей), заключил Коныгин.

https://ria.ru/20231207/stavka-1914382619.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, ключевая ставка, рубль, курс рубля