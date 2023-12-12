https://ria.ru/20231212/rubl-1915201484.html
Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки
Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 12.12.2023
Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки
Банк России на заседании в пятницу не станет резко поднимать ставку, как это было в октябре, и увеличит ее на один процентный пункт. Такое мнение в интервью... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:18
2023-12-12T03:18
2023-12-12T03:18
экономика
ключевая ставка
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Банк России на заседании в пятницу не станет резко поднимать ставку, как это было в октябре, и увеличит ее на один процентный пункт. Такое мнение в интервью агентству “Прайм” высказал старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.В пятницу, 15 декабря, Банк России соберется на последнее в этом году заседание по ключевой ставке. “На этот раз мы ожидаем повышения до 16 процентов”, - прогнозирует экономист. Такое решение регулятора, полагает он, будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября.По мнению Коныгина, ставка остается высокой как минимум в первом полугодии следующего года. В дальнейшем возможен цикл понижения до 12-13 процентов.На этом фоне в декабре курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар. Небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели (28 декабря - финальный день платежей), заключил Коныгин.
https://ria.ru/20231207/stavka-1914382619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ключевая ставка, рубль, курс рубля
Экономика, Ключевая ставка, Рубль, Курс рубля
Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки
Экономист Коныгин предсказал доллар по 90 рублей после повышения ключевой ставки
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости
. Банк России на заседании в пятницу не станет резко поднимать ставку, как это было в октябре, и увеличит ее на один процентный пункт. Такое мнение в интервью агентству “Прайм”
высказал старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин.
В пятницу, 15 декабря, Банк России соберется на последнее в этом году заседание по ключевой ставке. “На этот раз мы ожидаем повышения до 16 процентов”, - прогнозирует экономист. Такое решение регулятора, полагает он, будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября.
По мнению Коныгина, ставка остается высокой как минимум в первом полугодии следующего года. В дальнейшем возможен цикл понижения до 12-13 процентов.
На этом фоне в декабре курс рубля удержится в районе 90-93 за доллар. Небольшое укрепление до 90 возможно на фоне налоговой недели (28 декабря - финальный день платежей), заключил Коныгин.
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