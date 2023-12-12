https://ria.ru/20231212/remontniki-1915211566.html
Ремонтники ЗВО восстанавливают военную технику на Купянском направлении
Ремонтники ЗВО восстанавливают военную технику на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Ремонтники ЗВО восстанавливают военную технику на Купянском направлении
Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск "Запад" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:31
2023-12-12T05:31
2023-12-12T11:44
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск "Запад" непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности. Кроме восстановления техники, в рембатах она дорабатывается дополнительными средствами защиты – динамическими решетками на корпус и башню", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что танкисты, мотострелки и артиллеристы непрерывно получают из мастерских свои отремонтированные и усовершенствованные Т-72, Т-80, БМП-2, "Мста-С" и другую боевую технику. "Приходит машина на ремонт – а запчасти уже находятся у нас", - сказал командир ремонтного взвода с позывным "Борода".
https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
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безопасность, т-72 "урал", т-80, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-72 "Урал", Т-80, БМП-2
Ремонтники ЗВО восстанавливают военную технику на Купянском направлении
Ремонтники ЗВО восстанавливают и модернизируют технику на Купянском направлении