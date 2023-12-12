https://ria.ru/20231212/prikazy-1915294241.html

Приказы Израиля об эвакуации в Газе противоречат сами себе, пишут СМИ

Приказы Израиля об эвакуации в Газе противоречат сами себе, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Приказы Израиля об эвакуации в Газе противоречат сами себе, пишут СМИ

Приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, не все жители анклава могут получить к ним доступ, сообщает газета New... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:25

2023-12-12T13:25

2023-12-12T13:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Приказы Израиля об эвакуации в секторе Газа иногда противоречат сами себе, кроме того, не все жители анклава могут получить к ним доступ, сообщает газета New York Times. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что в рамках подготовки к новой фазе вооруженного конфликта опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа для помощи населению с эвакуацией. "Для многих жителей Газы, не имеющих надежных мобильных телефонов или доступа к социальным сетям, очень сложно получить точную информацию, чтобы ориентироваться по приказам Израиля об эвакуации", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что зачастую заявления израильских военных об эвакуации противоречат самим себе. Согласно изданию, временами в тексте приказов перечислялись районы, подлежащие эвакуации, которые, однако, не были показаны на соответствующих картах, а некоторые из этих районов и вовсе находились в другой части анклава. В свою очередь, израильская армия заявила изданию, что карты в сообщениях в социальных сетях были предназначены для предоставления "графических указаний общего характера". Пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер заявил, что население Газы напугано, поскольку даже так называемые безопасные зоны подвергаются ударам. "Они знают, что подвергаются риску, когда находятся в движении. Они знают, что местоположение (безопасных зон - ред.) меняется. И они знают, что в прошлом так называемые безопасные зоны подвергались ударам. Поэтому они сбиты с толку, напуганы и постоянно подвергаются нападениям", - заявил изданию Элдер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231212/izrail-1915291680.html

https://ria.ru/20231212/gaza-1915260649.html

https://ria.ru/20231211/raspad-1915180445.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году